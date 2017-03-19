Жива легенда. Допоможіть українському бійцеві, який був тяжко поранений в АТО

Український військовий Андрій Нагірний (позивний "Фазан") був тяжко поранений в зоні АТО і потребує допомоги небайдужих.

Про героя написав український режисер Леонід Кантер на своїй сторінці у Facebоok.

Андрюха вже три роки на війні і попри свою скромність вже став живою легендою: звільняв Піски, захищав ДАП, відчайдушно воював на Бутівці і в Авдіївці,

– відзначив Кантер.

Нагірного було нагороджено орденом "Народний Герой України" та орденом "За мужність" III ступеня.

Військового вже прооперували, проте його стан залишається важким. У героя вагітна дружина та двоє маленьких дітей.

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Реквізити для допомоги:

Нагірна Ірина Степанівна (дружина Андрія) карта "Приватбанку" 4149 4378 5997 8353