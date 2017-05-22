"Живі картинки": що показували на оригінальному фестивалі у Києві

У столиці відгримів грандіозний міжнародний зліт Tattoo Collection-2017.

Назва фестивалю не повинна вводити вас в оману – тут не лише робили й показували тату. Тут було все для тату, все, що може зацікавити любителів тату, і багато такого, щоб просто гарно провести час. Тож не дивно, що фестиваль за три дні відвідали близько 15 тисяч глядачів – від крихітних малюків до сивобородих рокерів. Любителі активного відпочинку літали й стрибали на батутах і джамперах. Втомився хтось чи зголоднів – ось кафе і фаст-фуди. Для колекціонерів і поціновувачів сувенірів – цілий ряд лотків. А поруч – найрізноманітніший оригінальний одяг і аксесуари. Плюс – відмінна музична программа (ONUKA, Ноем, АССА та інші).

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Та все ж головна увага, звісно, – мистецтву тату. На фестиваль прийшли себе показати й на інших подивитися, а також взяти участь у конкурсній програмі справжні "люди-картинки" і найвитонченіші майстри тату-справи. Прямо на місці можна було зробити тату за узгодженим ескізом (що, наприклад, зробив журналістів 24 каналу Олексій Годзенко), а також спробувати екстрім – зробити тату наосліп, засунувши руку в спеціальний закритий куб.

Відзначимо, що всі учасники конкурсів отримали призи (головний – шикарний мотоцикл Harley Davidson Iron 883!), а глядачі отримали незвичайні враження і задоволення. Організатори заходу – арт-студія "Планета Тату" – відзначили, що Tattoo Collection з кожним роком стає все більш популярним.