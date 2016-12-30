Журналіст розповів про "чорний список" овідіопольського головоріза

Перед жорстоким вбивством матері та дитини, а також підпалом будинків в Овідіополі Дмитро Погорєлов завдав ще й серйозної фізичної шкоди своєму сусіду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Костянтин Гак.

Штрихи до портрету овідіопольського головоріза. Вчора близько полудня Дмитро П. заглянув на роботу до свого сусіда. Чоловіки розпили по пляшці пива у коптерці. Після цього зазвичай доброзичливий і спокійний Діма заявив: "Ти у мене в "чорному списку",

– зауважив він.

За його словами, опісля Погорєлов почав сильно бити свого товариша – удари в обличчя, кров, розбита голова.

Сусідові вдалося вирватися і втекти. Головоріз пішов мститися далі. У "чорному списку" ще залишалися кривдники та боржники,

– додав Гак і опублікував фотографію потерпілого.

Зауважимо, раніше повідомлялось, що є ще одна жертва овідіопольського різника, яка з травмою голови перебуває у лікарні.

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Нагадаємо, увечері 29 грудня на Одещині сталося моторошне вбивство – чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.



Згодом стало відомо, що овідіопольський убивця мав намір повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план "Сирена".



30 грудня різника з Одещини вдалося затримати.