Журналіст розповів про "чорний список" овідіопольського головоріза

Перед жорстоким вбивством матері та дитини, а також підпалом будинків в Овідіополі Дмитро Погорєлов завдав ще й серйозної фізичної шкоди своєму сусіду.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Костянтин Гак.
Штрихи до портрету овідіопольського головоріза. Вчора близько полудня Дмитро П. заглянув на роботу до свого сусіда. Чоловіки розпили по пляшці пива у коптерці. Після цього зазвичай доброзичливий і спокійний Діма заявив: "Ти у мене в "чорному списку",
– зауважив він.
За його словами, опісля Погорєлов почав сильно бити свого товариша – удари в обличчя, кров, розбита голова.
Сусідові вдалося вирватися і втекти. Головоріз пішов мститися далі. У "чорному списку" ще залишалися кривдники та боржники,
– додав Гак і опублікував фотографію потерпілого.
Зауважимо, раніше повідомлялось, що є ще одна жертва овідіопольського різника, яка з травмою голови перебуває у лікарні.
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Нагадаємо, увечері 29 грудня на Одещині сталося моторошне вбивство – чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.
Згодом стало відомо, що овідіопольський убивця мав намір повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план "Сирена".
30 грудня різника з Одещини вдалося затримати.
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