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Журналіста знайшли з пакетом на голові в іншому місті, – ЗМІ

22:00, сьогодні 3604 Читать новость на русском
Журналіста Моїсеєнка з Кременчука вивезли до Горішніх Плавнів
Журналіста Моїсеєнка з Кременчука вивезли до Горішніх Плавнів / Соцмережі

Напередодні у Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, виявили з пакетом на голові кременчуцького журналіста Ігоря Моїсеєнка.

Про це повідомляє "Вісник Кременчука" з посиланням на власні джерела.

За словами самого журналіста, як повідомляє ресурс, невідомі його викрали з власного дому у Кременчуці.

Опісля зловмисники вивезли чоловіка до сусіднього міста – Горішніх Плавнів

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Заважимо, що Моїсеєнко навіть намагався утекти, відтак вистрілив кілька разів із пістолета марки "Флобер", проте отримав удар по голові.

Опісля цього невідомі зникли.

Викрадення, Кременчук, журналіст
Ігор Моїсеєнко опинився у Горішніх Плавнях з пакетом на голові

Наразі потерпілий перебуває у Горішніх Плавнях і дає свідчення правоохоронцям.

Видання також нагадує, що 12 травня була інформація про замінування його квартири: на місці знайшли предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Теги: Україна журналісти Кримінал Полтава Викрадення
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