Журналіста знайшли з пакетом на голові в іншому місті, – ЗМІ

Напередодні у Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, виявили з пакетом на голові кременчуцького журналіста Ігоря Моїсеєнка.

Про це повідомляє "Вісник Кременчука" з посиланням на власні джерела.

За словами самого журналіста, як повідомляє ресурс, невідомі його викрали з власного дому у Кременчуці.

Опісля зловмисники вивезли чоловіка до сусіднього міста – Горішніх Плавнів

Читайте також: Невідомі атакували офіс українського телеканалу на Донбасі

Заважимо, що Моїсеєнко навіть намагався утекти, відтак вистрілив кілька разів із пістолета марки "Флобер", проте отримав удар по голові.

Опісля цього невідомі зникли.



Ігор Моїсеєнко опинився у Горішніх Плавнях з пакетом на голові

Наразі потерпілий перебуває у Горішніх Плавнях і дає свідчення правоохоронцям.

Видання також нагадує, що 12 травня була інформація про замінування його квартири: на місці знайшли предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій.