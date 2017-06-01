Журналісти дізнались, скільки коштує новий дім Обами

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Екс-президент США Барак Барак Обама придбав у Вашингтоні для своєї сім'ї будинок вартістю 8,1 мільйона доларів.
Відповідні підрахунки опублікувало видання The Washington Post.
Будинок, який придбала родина екс-президента США, раніше належав прес-секретарю Білла Клінтона Джо Локхарт. Крім того, в цьому ж районі володіють нерухомістю дочка Дональда Трампа Іванка і засновник компанії Amazon Джефф Безос.
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Новий дім Обами зсередини
Офіційні дані показують, що Локхарт продав будинок за 8,1 мільйона доларів компанії Homefront Holdings LLC, яка контролюється родиною Обами. Локхарт придбав будинок у 2014 році за 5,295 мільйона доларів.
Дім Обами коштує 8,1 млн доларів