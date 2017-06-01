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Журналісти дізнались, скільки коштує новий дім Обами

20:12, сьогодні 101 Читать новость на русском
Барак Обама з дружиною Мішель
Барак Обама з дружиною Мішель / Gettyimages

Екс-президент США Барак Барак Обама придбав у Вашингтоні для своєї сім'ї будинок вартістю 8,1 мільйона доларів.

Відповідні підрахунки опублікувало видання The Washington Post.

Будинок, який придбала родина екс-президента США, раніше належав прес-секретарю Білла Клінтона Джо Локхарт. Крім того, в цьому ж районі володіють нерухомістю дочка Дональда Трампа Іванка і засновник компанії Amazon Джефф Безос.

Читайте також: Обама вперше з'явився на публіці після інавгурації Трампа: за свої виступи просить шалені гроші

Новий дім Обами зсередини
Новий дім Обами зсередини

Офіційні дані показують, що Локхарт продав будинок за 8,1 мільйона доларів компанії Homefront Holdings LLC, яка контролюється родиною Обами. Локхарт придбав будинок у 2014 році за 5,295 мільйона доларів.

Дім Обами коштує 8,1 млн доларів
Дім Обами коштує 8,1 млн доларів

Теги: Барак Обама США гроші
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