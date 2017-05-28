Журналісти назвали дату презентації революційного iPhone 8

Презентація нового смартфона iPhone 8 відбудеться 17 вересня.

Про це повідомляє Hyser з посиланням на блогера Бенджаміна Гескіна.

Продажі смартфону почнуться через тиждень після офіційного релізу.

Як зазначає видання, попри те що інформація про презентацію не офіційна, вона схожа на правду. Журналісти пояснили, що раніше схожі прогнози на дату презентації робив провідний аналітик KGI Securuties Мінг-Чі Куо.

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