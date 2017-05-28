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Журналісти назвали дату презентації революційного iPhone 8

14:52, сьогодні 454 Читать новость на русском
iPhone
iPhone / Getty Images

Презентація нового смартфона iPhone 8 відбудеться 17 вересня.

Про це повідомляє Hyser з посиланням на блогера Бенджаміна Гескіна.

Продажі смартфону почнуться через тиждень після офіційного релізу.

Як зазначає видання, попри те що інформація про презентацію не офіційна, вона схожа на правду. Журналісти пояснили, що раніше схожі прогнози на дату презентації робив провідний аналітик KGI Securuties Мінг-Чі Куо.

Читайте також: На відео вперше показали макет iPhone 8

Теги: LifeStyle Apple iPhone 8 iPhone
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