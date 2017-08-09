Злочинці два роки розкрадали Фонд гарантування вкладів: подробиці спецоперації

Співробітники ГПУ, Департаменту захисту економіки та Головного слідчого управління Нацполіції розкрили злочинну схему, за якою шахраї протягом двох років розкрадали Фонд гарантування вкладів.

Як повідомляють у Департаменті захисту економіки, вже довели причетність шахраїв до вчинення 600 епізодів злочинної діяльності.

21 особам, які були задіяні в злочинній організації, оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, а організатори перебувають під вартою.

Повідомляється, що злочинною діяльністю займалося 5 організаторів, які залучили ще близько 80 осіб. Вік організаторів та найактивніших учасників від 25-ти до 49-ти років. Протягом 2014-2016 року шахраї привласнили 6,5 мільйонів гривень. Ці кошти мали би отримати вкладники збанкрутілих банків.

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Зловмисники отримували списки вкладників ліквідованих банків та підробляли паспорти. За недійними паспортами вони отримували кошти або оформлювали довіреність на ім'я співучасників.

Під час проведення обшуків слідчі вилучили вогнепальну та холодну зброю: автомати та пістолети, набої, мисливські ножі. Також 57 підроблених паспортів, серед яких паспорти з однаковими фотокартками або взагалі без них, 130 ксерокопій паспортів, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, банківські картки, інструкції з алгоритмом дій, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Серед виявлених паспортів і документи на ім'я високопосадовців.