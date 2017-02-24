ЗМІ оприлюднили характеристики нової версії легендарної Nokia 3310

Перевипущена Nokia 3310 дещо відрізнятиметься від "оригіналу" – вона стане тоншою та кольоровою.

Про це повідомляє Gizmochina.

Зменшиться і вага телефону – він стане легшим. Також дисплей оновленої Nokia 3310 стане кольоровим.

Проте телефон як і раніше матиме потужну батарею.

Також, крім класичного дизайну моделі, новий Nokia з'явиться у продажу в корпусах різних кольорів.

Точно відомо, що Nokia 3310 в цілому залишиться класичним кнопковим телефоном.

Нагадаємо, компанія HMD Global Oy, яка зараз володіє Nokia, планує перевидати популярний в минулому телефон Nokia 3310.