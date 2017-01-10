ЗМІ оприлюднили ім'я учасника від Росії на Євробаченні-2017: це українець

32-річний уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов є найімовірнішим кандидатом від Росії на поїздку до Києва на Євробачення-2017.
Як повідомляє російський Life з посиланням на джерела на "Первом канале", який у 2017 році відповідатиме за трансляцію пісенного конкурсу, кандидатуру співака вже схвалили в дирекції музичного мовлення телеканалу.
Зауважимо, що поки ця інформація є неофіційною, оскільки спершу артиста мають затвердити радою російського оргкомітету та приблизно через місяць рішення буде направлено представникам Євробачення, а вони вже назвуть російського учасника.
Панайотов своєю чергою заявив, що йому поки нічого про це невідомо.
"Я буду щасливим представити нашу країну на конкурсі – для мене це величезна честь. Але поки нічого не хочу загадувати. Хоча, якщо партія скаже" треба ", то, звичайно, я відповім "так", – зауважив уродженець Запоріжжя.
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Нагадаємо, наприкінці 2016 року Росія підтвердила, що братиме участь на українському Євробаченні.
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