ЗМІ пишуть про "таємну кібервійну" між США та КНДР

За наказом Обами з 2014 року ведеться "таємна кібервійна" проти північнокорейської ракетної програми. Але в останні місяці США не змогли перешкодити випробуванням балістичних ракет Пхеньяном.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації колишнього американського президента Барака Обами.

За інформацією видання, в 2014 році Обама віддав наказ оборонному відомству активізувати кібератаки для зриву випробувань балістичних ракет КНДР. Після цього велика кількість запущених Пхеньяном снарядів почали вибухати, відхилятися від курсу, розпадатися в повітрі або падати в море.

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Але все ж за останні вісім місяців Північна Корея тричі провела успішні випробування ракет середньої дальності. Таким чином, США як і раніше не здатні ефективно протистояти ядерній і ракетній програмі КНДР, резюмує видання.

12 лютого Пхеньян здійснив пуск балістичної ракети, яка, за заявою північнокорейського керівництва, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки. Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні на наступний день одноголосно засудив дії КНДР, назвавши ракетні випробування "серйозним порушенням" резолюцій РБ.