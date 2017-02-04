Зміни в медицині: як українці будуть самі обирати лікарів

Уже з липня кожен українець сам буде обирати сімейного лікаря та укладати з ним договір.

Окрім того, що це полегшить життя всім українцям, які не живуть за місцем реєстрації, це ще й буде стимулювати лікарів краще дбати про здоров'я пацієнта. Адже від цього залежатиме їхня заробітна плата.

Для прикладу, якщо за рік сімейний лікар обслуговуватиме до двох тисяч пацієнтів, зможе отримувати до 15 тисяч гривень на місяць.

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На обслуговування однієї людини держава виділятиме поліклініці 210 гривень на рік. До цієї суми входить огляд, виклики додому, щеплення, профілактика та загальні аналізи.

Угоди, за якими пацієнт обиратиме собі лікаря, до кінця лютого опублікують на сайті міністерства. Текст має пройти громадські обговорення. Договори можна буде укладати вже з липня.