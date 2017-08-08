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Знайди 10 відмінностей: Як споживають енергоресурси українці та європейці

09:13, сьогодні 183 Читать новость на русском
Енергоресурси
Енергоресурси / ww2.gov.if.ua

Про відмінності у споживанні енергоресурсів українцями та європейцями написано багато.

Винахідлива трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" теж порівняла, як в Україні та інших європейських країнах ведуть облік енергоресурсів, як їх споживають, як ставлять до них взагалі. Порівнювали як населення, так і підприємства. Що з того вийшло, дивіться і порівнюйте!

Як ми вже писали, у 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму "Як козаки…" Грай, Око та Тур випробують на собі всі зміни, які запроваджуються в енергетиці.

Серія інфографік "Як козаки енергонезалежність розвивали" частина комунікаційної кампанії проекту "Програма комунікації реформ в Україні", покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у секторі енергетики.

Теги: Енергетика Енергоефективність
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