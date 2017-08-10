ЗНО в Україні: які області найкраще впоралися із завданнями

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Зовнішнє незалежне оцінювання у 2017 році найкраще здали випускники з Києва та Львівської області.
Про це розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, повідомляє "Інтерфакс".
"За оцінками 160 – 200 балів у більшості випадків перші позиції майже по всіх предметах посідає Львівська область. Наприклад, українська мова – Львівщина, історія України – Львівська область, Київ на другому, математика – найкращий Київ, біологія – Київ", – розповів він.
Зокрема, ЗНО з української мови на 160 – 200 балів здали 44,2% випускників Львівської області, 43,1% – Києва, 36,3% – Тернопільській області, 31,6% – Чернігівської області та 31,9% – Черкаської.
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Карандій додав, що з української мови найнижчі результати отримали учасники тестувань з Чернівецької, Закарпатської, Херсонської та Рівненської областей.