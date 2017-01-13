Знову ракетні навчання біля Криму, загиблих морпіхів повернули Україні, – головне за добу

Поблизу адмінмежі з окупованим Кримом Міноборони України знову провело навчання із залученням ракетних військ ЗСУ.

На Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичного угруповання "Південь" разом з підрозділами бойового забезпечення провели спеціальні навчання.

Зокрема, бійці провели аерозольне маскування при рухомих позиціях, приховане висування в районі розгортання підрозділів ППО.

У Міноборони поділились видовищними фото.

У відомстві зазначають, що особливість цих навчань – робота військових також і вночі.

Натомість Росія зміцнила свої сили в окупованому Криму сучасною системою ППО С-400 "Тріумф".

У ЗСУ вже розтлумачили, що може означати таке зміцнення агресором окупованих територій.

Завдання системи – протиповітряна оборона, це не наступальне озброєння. Тому в Росії так спокійно говорять про це – вони дають зрозуміти, що це оборонне озброєння,

– пояснив голова прес-центру Повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський.

Тіла трьох загиблих морпіхів повернули Україні

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