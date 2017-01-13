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Знову ракетні навчання біля Криму, загиблих морпіхів повернули Україні, – головне за добу

22:33, сьогодні 840 Читать новость на русском
Українські військові знову провели навчання біля Криму
Українські військові знову провели навчання біля Криму

Поблизу адмінмежі з окупованим Кримом Міноборони України знову провело навчання із залученням ракетних військ ЗСУ.

На Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичного угруповання "Південь" разом з підрозділами бойового забезпечення провели спеціальні навчання.

Зокрема, бійці провели аерозольне маскування при рухомих позиціях, приховане висування в районі розгортання підрозділів ППО.

У Міноборони поділились видовищними фото.

У відомстві зазначають, що особливість цих навчань – робота військових також і вночі.

Натомість Росія зміцнила свої сили в окупованому Криму сучасною системою ППО С-400 "Тріумф".

У ЗСУ вже розтлумачили, що може означати таке зміцнення агресором окупованих територій.

Завдання системи – протиповітряна оборона, це не наступальне озброєння. Тому в Росії так спокійно говорять про це – вони дають зрозуміти, що це оборонне озброєння,
– пояснив голова прес-центру Повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський.

Тіла трьох загиблих морпіхів повернули Україні

12 січня з'явилась інформація про те, що троє українських бійців, які напередодні зникли у сірій зоні, загинули, а їхні тіла потрапили до рук бойовиків. Про це журналістам розповів брат одного з військових.

13 січня надійшло офіційне підтвердження про те, що тіла трьох морських піхотинців передали у їхню військову частину.

Командування Військово-морських сил ЗСУ оприлюднило імена відважних воїнів, які до останнього захищали Батьківщину.

Мішель Обама душевно розіграла американців

Гостям одного з американських телешоу запропонували записати звернення до дружини Барака Обами.

Запрошені виголошували вдячність першій леді за її діяльність, звертаючись до її портрета, а вже за мить вона дивувала їх своєю появою.

Здивовані люди неабияк раділи такій несподіванці, обіймаючи її та навіть плакали від щастя.

Анонс

У ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий Рік або Новий Рік за старим стилем.

Теги: Україна АТО Політика США Барак Обама Новини Криму Анексія Криму Збройні Сили України Міністерство оборони України Жертви Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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