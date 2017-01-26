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Зрадниця Ані Лорак зібралась у великий концертний тур Росією

13:18, сьогодні 1242 Читать новость на русском
Ані Лорак виступає
Ані Лорак виступає / poradnykzhinky.com

Українська співачка Ані Лорак відіграє 23 концерти у російських містах.

Про це стало відомо з афіші концертів, яку вона опублікувала у своєму Іnstagram.

На афіші розписаний графік концертного туру під назвою "Кароліна" на лютий і березень. Загалом заплановано 23 концерти.

"До зустрічі на концертах", – підписала фотографію Ані Лорак.

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До слова, український глянець "Viva" вирішив виключити співачку Ані Лорак з номінантів премії "VIVA! Найкрасивіші 2016".

Теги: LifeStyle Музика Україна-Росія Ані Лорак
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