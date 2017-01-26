Зрадниця Ані Лорак зібралась у великий концертний тур Росією

Українська співачка Ані Лорак відіграє 23 концерти у російських містах.
Про це стало відомо з афіші концертів, яку вона опублікувала у своєму Іnstagram.
На афіші розписаний графік концертного туру під назвою "Кароліна" на лютий і березень. Загалом заплановано 23 концерти.
"До зустрічі на концертах", – підписала фотографію Ані Лорак.
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