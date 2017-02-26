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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Зубко розповів, як українцям зекономити на комунальних через нову програму

19:56, сьогодні 423 Читать новость на русском
Комунальні
Комунальні / ukr.life

Українські сім'ї, які скористаються програмою теплової модернізації житлових будинків, в перспективі зможуть економити на опаленні та гарячій воді до 60% коштів.

Про це у своїй статті для DT.UA написав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, пише "Укрінформ".

За його словами, 85% сучасного житлового фонду України належить до найбільш низьких класів енергоефективності "E–F", і тільки 5% – до класу "С–B". Водночас у розвинутих країнах поширені так звані "нульові будинки" (zero-energy building), що відрізняються ультранизьким споживанням енергії.

Наявні технології, як зазначає віце-прем'єр, дозволяють перевести будинок старої забудови з найнижчого класу ("F") в європейський – ("B").

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Найлегше оцінити користь енергоефективності за шкалою вартості комунальних послуг у квартирі. Опалення однокімнатної квартири в енергоефективному будинку коштує втричі менше, ніж у будинку типової радянської забудови. Економія платежів за тепло, електрику і газ після термомодернізації становитиме від 20% до 60%, залежно від обраного пакету. Відтак, на кожних 100 гривень, витрачених на комунальні видатки, родина заощадить від 20 до 60 грн,
– йдеться у статті.

Зубко підкреслив, що кредитні кошти, які домовласники будуть повертати банку, будуть сплачуватися саме за рахунок цієї економії. Фонд енергоефективності також надасть допомогу домовласникам, покривши значну частину вартості проекту.

З 1000 гривень економія може сягнути 600 гривень, які, за потреби, щомісяця перераховуватимуться на виплату кредиту, а Фонд надасть допомогу в розмірі 20-50% загальної вартості проекту, що ще зменшить навантаження на відповідального домовласника, котрий проведе модернізацію. Цих коштів буде достатньо, аби скористатися практично безвідсотковим банківським кредитом на термомодернізацію,
– роз'яснив він.

За його словами, в результаті діяльності Фонду енергоефективності витрати громадян на оплату послуг ЖКГ знизяться, а держава забезпечить значну економію енергоресурсів.

У підсумку, родина, яка скористається програмою Фонду енергоефективності, отримає оновлений будинок із економним споживанням теплової енергії, щомісячним заощадженням на опаленні та гарячій воді до 60% коштів. Здійснити проект реально за 3-5 місяців, а окупиться він приблизно за 2-3 роки,
– підсумував Зубко.

Теги: комунальні послуги гроші
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