У Тернополі в одній з крамниць сталася шокуюча спроба пограбування.

За інформацією поліції, зловмисник у балаклаві та озброєний ножем завдав кілька ударів 19-річній продав чині, а опісля спробував відчинити касу.

Щоправда, дівчина спробувала чинити опір і намагалася зателефонувати до поліції.

Відтак, чоловіку дістатися до готівки не вдалося і він утік.

На щастя, серйозних травм потерпіла не отримала.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України – розбій.

Зауважимо, що інцидент трапився ще 25 лютого, проте лише зараз правоохоронці оприлюднили відео з камер спостереження.

Триває розшук підозрюваного.

За словами продавчині, нападник є худорлявим, середнього зросту, міцної статури. Крім того, він був одягнений у спортивні штани.

Пpидивiтьcя, бyдь лacкa, дo зoбpaжeння. Якщo ви впiзнaли гpaбiжникa чи вoлoдiєтe iнфopмaцiєю пpo йoгo мoжливe мicцeзнaхoджeння, пoвiдoмтe пpo цe пpaвooхopoнцiв зa нoмepoм (0352) 27-1170, 27-12-58, aбo 102 y бyдь-який пiдpoздiл пoлiцiї,

– наголосила представники правоохоронних органів.

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