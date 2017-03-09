У Тернополі в одній з крамниць сталася шокуюча спроба пограбування.
За інформацією поліції, зловмисник у балаклаві та озброєний ножем завдав кілька ударів 19-річній продав чині, а опісля спробував відчинити касу.
Щоправда, дівчина спробувала чинити опір і намагалася зателефонувати до поліції.
Відтак, чоловіку дістатися до готівки не вдалося і він утік.
На щастя, серйозних травм потерпіла не отримала.
За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України – розбій.
Зауважимо, що інцидент трапився ще 25 лютого, проте лише зараз правоохоронці оприлюднили відео з камер спостереження.
Триває розшук підозрюваного.
За словами продавчині, нападник є худорлявим, середнього зросту, міцної статури. Крім того, він був одягнений у спортивні штани.
Пpидивiтьcя, бyдь лacкa, дo зoбpaжeння. Якщo ви впiзнaли гpaбiжникa чи вoлoдiєтe iнфopмaцiєю пpo йoгo мoжливe мicцeзнaхoджeння, пoвiдoмтe пpo цe пpaвooхopoнцiв зa нoмepoм (0352) 27-1170, 27-12-58, aбo 102 y бyдь-який пiдpoздiл пoлiцiї,
– наголосила представники правоохоронних органів.
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