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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Зваблива ніжність: найвідоміші українські бренди жіночої білизни

00:10, сьогодні 167 Читать новость на русском

Українські виробники вміють і можуть робити красиві речі не гірше, ніж іноземці. Це в черговий раз довели українські виробники жіночої білизни.

Білизна ручної роботи має особливу енергетику, яку можна відчути лише взявши її до рук.

Зараз в Україні багато брендів, які забезпечать якість, чарівливість і гармонію "музики" кожної жінки, пише Еспресо.

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Ціна за комплект спідньої краси коливається в межах від 450 до 2 тисяч гривень – залежно від матеріалу, дизайну та індивідуальних побажань жінки.

Теги: Фотоновини Україна LifeStyle мода
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