Звичаї вікінгів: як сучасні діти рибок ховали

Учні з Шотландії поховали золотих рибок, які жили в їхньому класі, за звичаєм скандинавських вікінгів.

Про це повідомляє Mashable.

Це сталося в початковій школі міста Керкуолл, що знаходиться на одному з Оркнейських островів Шотландії. За словами вчительки Корі Еддінгтон, така терапія допомогла малим дітям краще пережити втрату тваринок.

Рибок Баблза і Фредді подарували дітям на Різдво, проте довго вони не прожили. Малюки сильно засмутилися, дізнавшись, що рибок більше немає. Класний керівник запропонувала поховати рибок за древнім скандинавським звичаєм, щоб діти менше брали до серця смерть улюбленців.

Школярі зробили для рибок човни з картону, а потім спалили їх разом з тілами рибок на березі однієї з місцевих річок. Учні також прочитали промовисті надгробні промови.

За словами дітей, вони вірять, що на палаючих човнах рибки відправляться прямо у Вальгаллу, де їх охоронятимуть скандинавські боги.

Читайте також: Собака знайшла зубний протез та стала зіркою соцмереж: кумедні фото