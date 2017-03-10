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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

З'явились унікальні кадри поховання Сталіна

13:24, сьогодні 882 Читать новость на русском

В Інтернеті опублікували унікальне неофіційне відео похорону радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Відео поширило "Настоящее время".

Кадри з балкона американського посольства зняв помічник військового аташе США в Москві Мартін Манхоф. На відеозаписі – жалобні заходи в день похорону радянського диктатора Йосипа Сталіна, який відбувся 9 березня 1953 року.

Камера зафіксувала, як труну з тілом диктатора несуть Червоною площею в Мавзолей. На кадрах американця, окрім звичайних громадян, які прийшли на похорон, є й представники вищого керівництва СРСР – Микита Хрущов, Лаврентій Берія, В'ячеслав Молотов та інші.

Наразі це єдине неофіційне відео події, яке опублікували. До цього в загальному доступі були лише кадри хроніки.

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Теги: СРСР Історія
Джерело: 24 Канал
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