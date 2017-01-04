З'явилися неочікувані деталі розслідування вбивства російського посла

Під час розслідування справи з'ясувалося, що Мевлют Алтинташ почав збирати інформацію про вбитого російського посла Андрія Карлова ще у жовтні 2016 року.

Як повідомляє агентство "Анадолу", робив він це через комп’ютер адвоката Серкана, який був сусідом по кімнаті вбивці російського посла.

Зокрема, фахівці, які вивчали дані комп’ютера правозахисника з’ясували, що в жовтні користувач неодноразово у запит пошуку ставив дані про Карлова.

Крім того, відбувалися і перегляди відео за участю російського дипломата.

Відтак, слідчі намагаються зясувати, з ким саме у цей час зустрічався Алтинташ.

Додамо, загалом у рамках розслідування цієї справи вже затримано 9 осіб.

Координація розслідування справи Карлова проводиться під керівництвом заступника генпрокурора Анкари Неджіпа Ішчімена.

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Нагадаємо, 19 грудня увечері в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.



Згодом з'яусувалося, що посла Росії в Туреччині Андрія Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.