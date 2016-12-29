З'явилися подробиці овідіопольського жаху з двома відрізаними головами

Сусіди загиблої родини в Овідіополі, що на Одещині, розповіли, як розвивалися події, коли чоловік відрізав голови матері та доньці, а потім підпалив будинок, в якому вони мешкали.
Про це пишуть журналісти місцевого видання "Думская".
Зазначається, що загибла була сестрою працівника податкової інспекції Одеси, який займає високу посаду.
Спочатку злочинець проник в його будинок, але особняк виявився порожнім, оскільки господар з родиною зараз відпочиває в Карпатах.
Опісля він підпалив оселю та городами перебрався в будинок сестри податківця.
Вже там чоловік здійснив жорстоке вбивство, після чого влаштував пожежу, аби приховати сліди, та втік на вантажівці МAN, що належить загиблій родині.
Зауважимо, що 42-річна мати з дворічною донькою вдома були самі, оскільки батько сімейства гасив пожежу в будинку свого швагра.
У підсумку поліція оголосила план "Перехоплення". За злочинцем розпочалася гонитва.
Наразі овідіопольський вбивця намагається прорватися до Одеси. Дорогою він таранив машини, потім кинув вантажівку та почав тікати в поля. Зараз район, де ховається злочинець, повністю оточено Нацгвардією та поліцією.
У жорстокому вбивстві поліція підозрює Дмитра П. 1991 року народження. Мотив злочину поки є невідомим, на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.
Додамо, що співробітники карного розшуку спробували затримати його за місцем проживання, але чоловік втік на машині. При цьому він ледь не збив правоохоронців.
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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що на Одещині сталося моторошне вбивство – чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.
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