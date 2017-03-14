З'явилось відео сутички з правоохоронцями за участю нардепа Парасюка (18+)

В мережі з'явилось відео сутички з правоохоронцями на блокпості у Слов'янську.

Його опублікувала сестра народного депутата Володимира Парасюка Ірина Голуб.

Вона написала, що на беззбройних учасників блокади напали.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!!!

Нагадаємо, ввечері 14 березня стало відомо, що між правоохоронцями та активістами, які підтримують блокаду торгівлі з окупантами, стався конфлікт поблизу Слов’янська. У поліції кажуть, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.

Натомість у Парасюка кажуть, що поліція побила добровольців, які їхали на Донбас підтримувати блокувальників і застосувала проти них сльозогінний газ.