З'явилося відео пошукової операції щодо російського Ту-154

Поблизу Сочі в акваторії Чорного моря триває рятувально-пошукова операція щодо загиблих внаслідок авіакатастрофи літака Ту-154, який летів до Сирії та належав Міноборони країни.

Відзначимо, що в операції беруть участь 32 судна і катери, 5 гелікоптерів, понад 3 тисячі осіб, серед яких 80 водолазів, і телекеровані глибоководні апарати, передає телеканал "Звезда".

Також додатково для пошуків тіл загиблих перекинуть 1300 військовослужбовців та рятувальні судна зі спеціальним обладнанням для проведення водолазних робіт.

У Міноборони РФ зазначили, що пошукова операція триватиме цілодобово, а для підсвічування берегової лінії у темний час розгорнули світлові башти та спецтехніку.

За даними відомства, сформовано район пошуку площею 10,5 квадратних кілометрів.

Наразі співробітники МНС доставляють на узбережжя Хостінського району фрагменти одягу та тіла пасажирів авіасудна.

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Нагадаємо, у зв'язку з трагедією 29 грудня в Росії оголошено загальнонаціональним днем жалоби.