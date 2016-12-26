  • укр
  • рус
01:44
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля
Випуск новин
22:15, 25 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 З'явилося відео пошукової операції щодо російського Ту-154
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилося відео пошукової операції щодо російського Ту-154

18:57, 25 грудня 2415 Читать новость на русском
Пошуково-рятувальна операція поблизу Сочі
Пошуково-рятувальна операція поблизу Сочі / ТАСС

Поблизу Сочі в акваторії Чорного моря триває рятувально-пошукова операція щодо загиблих внаслідок авіакатастрофи літака Ту-154, який летів до Сирії та належав Міноборони країни.

Відзначимо, що в операції беруть участь 32 судна і катери, 5 гелікоптерів, понад 3 тисячі осіб, серед яких 80 водолазів, і телекеровані глибоководні апарати, передає телеканал "Звезда".

Також додатково для пошуків тіл загиблих перекинуть 1300 військовослужбовців та рятувальні судна зі спеціальним обладнанням для проведення водолазних робіт.

У Міноборони РФ зазначили, що пошукова операція триватиме цілодобово, а для підсвічування берегової лінії у темний час розгорнули світлові башти та спецтехніку.

За даними відомства, сформовано район пошуку площею 10,5 квадратних кілометрів.

Наразі співробітники МНС доставляють на узбережжя Хостінського району фрагменти одягу та тіла пасажирів авіасудна.

Читайте також: Катастрофа російського Ту-154: коротко про головне

Нагадаємо, у зв'язку з трагедією 29 грудня в Росії оголошено загальнонаціональним днем жалоби.

Теги: Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 авіація Катастрофа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Катастрофа російського Ту-154, Грицак розповів про візит Порошенка в СБУ, – головне за добу
25 грудня, 22:50 Катастрофа російського Ту-154, Грицак розповів про візит Порошенка в СБУ, – головне за добу
1141
Дві трагедії. Топ-5 публікацій про вбивство посла Росії та теракт у Берліні
25 грудня, 22:35 Дві трагедії. Топ-5 публікацій про вбивство посла Росії та теракт у Берліні
353
Реакция на падение Ту-154 должна ужаснуть россиян
25 грудня, 22:30 Реакция на падение Ту-154 должна ужаснуть россиян
Леонид Канфер 1 8665
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Від Євромайдану до євророзчарування: чому українців охопив скепсис стосовно Європи?
 28 вересня , 20:01 2
Відомий співак образив загиблих у Дніпрі поліцейських, щоправда потім вибачився
 27 вересня , 14:59 38
Через брак води поля у Криму поливатимуть каналізаційними стоками
 17 жовтня , 15:15 1
Добкін і "їжачок в тумані", Сігал росіянин: найсмішніші меми тижня
6 листопада , 19:00 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук