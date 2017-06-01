З’явилося відео з місця замаху на подружжя бійців АТО в Києві

В мережі опубліковані відео та фото з місця сьогоднішньої стрілянини в Києві, внаслідок якої поранення отримав боєць АТО з Росії Адам Осмаєв. Додамо, що поруч з Осмаєвим була його дружина Аміна Окуєва, яка теж є бійцем АТО. Жінці вдалося випустити декілька куль та поранити нападника.