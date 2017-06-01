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З’явилося відео з місця замаху на подружжя бійців АТО в Києві

23:14, сьогодні 314 Читать новость на русском

В мережі опубліковані відео та фото з місця сьогоднішньої стрілянини в Києві, внаслідок якої поранення отримав боєць АТО з Росії Адам Осмаєв. Додамо, що поруч з Осмаєвим була його дружина Аміна Окуєва, яка теж є бійцем АТО. Жінці вдалося випустити декілька куль та поранити нападника.

Відповідний допис поширено у Facebook-спільноті "Киев Оперативный".

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

У ЗМІ поширили інформацію про те, одним із поранених у стрілянині на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв – його на батьківщині звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Згодом в МВС підтвердили особу пораненого росіянина під час стрілянини у Києві. У стрілка, який відкрив вогонь, виявлено закордонний паспорт громадянина України.

Теги: Україна Стрілянина в Києві Фотоновини Київ Кримінал
Джерело: 24 Канал
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