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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

З’явився доступ до сервісу-вимірювача рівня тролінгу в коментарях

18:00, сьогодні 199 Читать новость на русском
Відтепер ви зможете вимірювати рівень тролінгу в коментарях
Відтепер ви зможете вимірювати рівень тролінгу в коментарях / Bigmir.net

Дочірній підрозділ Alphabet під назвою Jigsaw надав користувачам доступ до API сервісу Perspective, який вимірює рівень тролінгу в коментарях.

Про це повідомляє AIN.UA.

Цей сервіс працює на основі машинного навчання, він призначений для аналізу тексту коментарів: чи містяться в них образи, тролінг тощо.

Сервіс вже тестувала адміністрація Wikipedia, редакції Guardian, The Economist і The New York Times. На Wikipedia його використовують досі, щоб знаходити редакторів-волонтерів, які погано поводяться.

Демо-версію сервісу може випробувати в онлайні будь-який користувач. Достатньо просто ввести в поле текст коментаря – кілька слів або речення, і Perspective заміряє рівень його токсичності.

Якщо цей рівень становитиме 80% і більше, є немаленький шанс, що ваш коментар, з'явившись в онлайні, образить інших користувачів.

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Сервіс досі перебуває в розробці, тому не здатний дуже точно знаходити тролів. Тож адміністрація просить користувачів залишати свої відгуки, щоб сервіс міг вчитися на своїх помилках.

Теги: LifeStyle Інтернет
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