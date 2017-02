З’явився доступ до сервісу-вимірювача рівня тролінгу в коментарях

Дочірній підрозділ Alphabet під назвою Jigsaw надав користувачам доступ до API сервісу Perspective, який вимірює рівень тролінгу в коментарях.

Цей сервіс працює на основі машинного навчання, він призначений для аналізу тексту коментарів: чи містяться в них образи, тролінг тощо.

Сервіс вже тестувала адміністрація Wikipedia, редакції Guardian, The Economist і The New York Times. На Wikipedia його використовують досі, щоб знаходити редакторів-волонтерів, які погано поводяться.

Демо-версію сервісу може випробувати в онлайні будь-який користувач. Достатньо просто ввести в поле текст коментаря – кілька слів або речення, і Perspective заміряє рівень його токсичності.

Якщо цей рівень становитиме 80% і більше, є немаленький шанс, що ваш коментар, з'явившись в онлайні, образить інших користувачів.

Сервіс досі перебуває в розробці, тому не здатний дуже точно знаходити тролів. Тож адміністрація просить користувачів залишати свої відгуки, щоб сервіс міг вчитися на своїх помилках.