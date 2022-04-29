1 день війни – 30 днів розмінування: в ОВА розповіли про темпи відновлення Київщини

Росіяни у раніше окупованих містах залишили багато мін та вибухівок. Ворог намагається завдати максимальної шкоди навіть після свого відходу.

Працівники ДСНС та правоохоронці продовжують активно працювати над забезпеченням безпеки пересування на звільнених від російських окупантів територіях. Це завдання не з легких та займає багато часу, адже ворог залишилв по собі багато небезпечних "подарунків".

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Розмінування Київщини

Як повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону, триває активна робота з відновлення регіону після деокупації, передає 24 канал.

Найбільша небезпека, яка зараз чатує на мирних людей – це міни.

На жаль, вчора був підрив автомобіля людей, які відновлювали подачу електроенергії. Один постарждалий загинув, троє поранених, – розповів Павлюк.

Наші героїчні сапери працюють в неймовірному режимі, розмінували вже 7 тисяч гектарів та знешкодили понад 24 боєприпасів росіян. Загальна площа, яка може бути замінована – 743 тисячі гектарів. Наразі ведеться забезпечення відновення автопересування між найбільшими містами.

Триває активна робота над відновленням Бучі, Бородянки та Ірпеня. Жителям повертають газо-, водо- та енергопостачання, але через великі руйнації виникає багато проблем, з якими українські комунальники успішно впоруються.

Також Павлюк повідомив, коли мешканці Київщини, які покинули свої домівки, зможуть повернутися додому без загрози для життя.

За нашими підрахунками 1 день війни – це 30 днів розмінування. Тому 30 днів окупації – це 900 днів розмінування,

– заявив очільник Київської ОВА,

Яка ситуація на Київщині: коротко

За 2 місяці війни внаслідок російських обстрілів отримали поранення 435 мирних мешканців, понад 100 загинули.

Триває активне прибирання раніше окупованих міст від "русского міра".

Магазини та підприємства повертаються до роботи, "АТБ" відкрила двері для покупців у Бучі та Ірпені.

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