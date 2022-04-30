Призначена російськими військовими так звана "влада" Каховки вводить на території району російські рублі. Зробити це планують з 1 травня.

Відповідне розпорядження видав голова Каховського адміністративного району Леонтьєв. Текст "документу" опублікував журналіст Олег Батурін.

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В розпорядженні йдеться про те, що офіційними грошима на території району з 1 травня стане російський рубль. При чому розраховуватися дозволять і українською гривнею.

Підприємцям наказано ціну на товари вказувати і в гривні, і в рублях.

Від підприємств та організацій в незаконному указі окупаційної влади вимагають забезпечити безперебійний обіг рубля у фінансових операціях.

Схоже, вони ніяк не визначаться не лише з "рехвєрєндумом", а й зі своїми "посадами" і назвою своїх "учрєждєній". Представляли чучєло по-одному, підписується воно по-іншому, а печатка з куркою взагалі містить щось третє,

– коментує "указ" Батурін.



З 1 травня окупаційна влада Каховки вводить на території району російські рублі / Фото фейсбук Олега Батуріна

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