10 – 15 людей в камері та один раз у туалет: Бойченко розповів про жахи тюрем окупантів

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про умови, в яких перебувають ув'язнені на окупованих територіях. Він підкреслив, що іноді в камері може перебувати водночас до 15 людей.

Про це мер Маріуполя розповів під час пресконференції. Очільник міської ради підкреслив, що наразі необхідно складати списки тих, хто міг стати заручником окупантів, щоб потім їх звільнити, передає 24 канал.

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У камері 2 на 3 метри утримують до 15 людей

Вадим Бойченко зауважив, що на окупованих територіях російські військові та представники "ДНР" уже організували в'язниці. І там зараз можуть перебувати тисячі не лише маріупольців, а й мешканців усього регіону. І це верхівка айсберга.

Мер Маріуполя додав, що йому вдається хоч і стисло, але отримувати бодай якусь інформацію. І вона просто приголомшує. Особливо вражають ті умови, в яких утримують полонених.

Щоб ви розуміли, це камери 2 на 3 метри. Там настільки багато людей, що в одній можуть утримувати 10 – 15 чоловіків або жінок,

– підкреслив Бойченко.

Він зазначив, що до вбиральні ув'язнених випускають раз на добу. Стільки ж разів вони отримують щось на зразок їжі, а також воду.

Тому, підкреслив він, важливо об'єднуватись навколо цієї проблеми. Ба більше, слід розуміти, що насправді відбувається на окупованих російськими військовими територіях. Крім того, необхідно складати списки, щоб після цього була можливість звільняти мешканців Маріуполя від загарбників, які їх утримують.

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Маріупольців судять і страчують

Раніше та під час пресконференції Вадим Бойченко розповів про відновлення смертної кари у Маріуполі. Таким чином російські загарбники продовжують легітимізувати вбивство мирних мешканців.

Відомо, що псевдосуд "ДНР" уже виніс вирок голові одного з приазовських селищ. Воно передбачає ув'язнення на 10 років. Натомість іншому державному службовцеві окупанти винесли моторошніший вирок. Його просто розстріляли.

Але і це ще не все. У в'язниці в Оленівці перебувають десятки волонтерів. Їх ув'язнили за те, що упродовж березня – квітня вони допомагали містянам покинути Маріуполь. Крім того, займались доставкою продовольства та води до заблокованого російськими військовими міста.

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