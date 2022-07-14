10 об'єктів зазнали влучань вранці у Миколаєві, зокрема готель

Зранку 14 липня російські військові атакували Миколаїв. Ворог влучив у 10 об'єктів у місті. Серед них – готель.

Про це розповіла кореспондентка в ефірі телемарафону. Вона підкреслила, що окупанти ракетами атакувала Миколаїв зранку, передає 24 канал.

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Ворог знову бив по цивільних

Прессекретар Військової комендатури оборони міста Миколаєва Дмитро Плетенчук, з її слів, повідомив, що російські загарбники били знову відкрили вогонь по мирних мешканцях. Мовиться про атаку по 10 об'єктах цивільної інфраструктури.

Під час включення журналістка була на одному з місць влучання. У неї за спиною готель, в який ворог також влучив цього ранку. Крім того, на фоні можна почути роботу комунальників. Вони прибирають вулицю від наслідків підступного удару загарбників.

Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що ворог влучив у готель "Миколаїв". Також вони виклали кілька кадрів, на яких можна побачити ступінь руйнувань.



Росіяни влучили в готель "Миколаїв" у Миколаєві 14 липня / Фото Єлизавета Кротик, Суспільне Миколаїв



Росіяни влучили в готель "Миколаїв" у Миколаєві 14 липня / Фото Єлизавета Кротик, Суспільне Миколаїв



Росіяни влучили в готель "Миколаїв" у Миколаєві 14 липня / Фото Єлизавета Кротик, Суспільне Миколаїв

У Офісі Президента додали, що по Миколаєву випустили 9 ракет. Відомо про те, що руйнувань зазнали два навчальні заклади міста, а також об'єкт транспортної інфраструктури. Ну і, власне, готель. Що стосується жертв, то за попередньою інформацією, минулось без них. Але є одна людина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки.

Ніч у Миколаєві була неспокійною

Цієї ночі мешканці Миколаєва не могли спокійно спати. А все тому, що в місті тричі лунала повітряна тривога. І під час останньої ще й були вибухи. Їх підтвердив мер Олександр Сєнкевич.

Зауважимо, щоПрактично відразу ж були ворожі "прильоти". А от офіційне підтвердження цієї інформації з'явилось о 05:07.

Невдовзі від Сєнкевича надійшли додаткові відомості про атаку Миколаєва. Очільник міської ради зазначив, що ворог влучив у низку цивільних об'єктів. На місцях ударів уже працюють рятувальники, а також аварійні бригади.

Додамо, що російські військові продовжують обстрілювати Миколаїв переробленими ракетами ППО С-300. Як розповідав раніше глава ОВА Віталій Кім, ворог оснащує їх GPS, щоб буцімто влучати у цілі на землі. Але це не робить відповідні снаряди точними. Вони б'ють навмання, від чого страждає ще більше мирних мешканців.

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