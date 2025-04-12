Герой України Володимир Потєшкін став новим командиром 10 гірсько-штурмової бригади

Володимира Потєшкіна, який боронить країну з початку повномасштабної війни, призначили новим командиром 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вона дислокується на Івано-Франківщині.

Потєшкін замінив на посаді полковника Романа Дармограя, який до цього очолював бригаду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на фейсбук голови Коломийської громади Богдана Станіславського.

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Що відомо про нового командира 10 ОГШБр

У повідомленні зазначається, що під час служби Володимир Потєшкін керував вогнем бригадної артилерії, організовував артрозвідку, координував дії підрозділів та забезпечував точне та нищівне ураження ворога. Боронить країну він з перших днів повномасштабного вторгнення, з березня 2022 року.

Його рішучість, фаховість і відданість стали надійною опорою для бойових побратимів. Крайня його посада перед призначенням командиром — начальник штабу бригади,

– написав у фейсбуці Станіславський.

Володимир Потєшкін / Фото у фейсбуці Богдана Станіславського

Військовослужбовця неодноразово нагороджували найвищими державними нагородами за проявлену мужність та професіоналізм. Потєшкін отримував орден "За мужність" III ступеня та медаль "За військову службу Україні". Також він має звання "Герой України".

Нагадаємо, що в кінці лютого 2025 року посмертно отримала звання "Герой України" Ірина Цибух. Вона була керівницею екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри", стала на захист країни з початком повномасштабного вторгнення.