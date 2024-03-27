Перший з трьох етапів: Бундесвер анонсував термінову поставку Україні 10 тисяч снарядів

Німеччина активізує військову підтримку, анонсуючи термінову поставку 10 тисяч артилерійських боєприпасів для ЗСУ. Передача відбудеться вже найближчими днями.

У відповідь на виклики на фронті Бундесвер, відомство збройних сил ФРН, готується передати Україні партію артилерійських снарядів. Про це заявив генерал Крістіан Фройдінґ, наголосивши, що допомогу нададуть в рамках триетапного плану.

Дивіться також Підготовка триває добре: Кулеба сказав, коли F-16 з'являться в українському небі

Берлін готує боєприпаси для України

За словами генерала, перший етап передбачає надання 10 тисяч снарядів, другий – 180 тисяч у другій половині року. Третій етап включатиме додаткові 100 тисяч снарядів, що надійдуть від партнерської країни, ім'я якої поки що тримається в таємниці.

Наша мета – забезпечити Україну необхідними ресурсами для ефективної оборони. Артилерійські снаряди, боєприпаси, ракети для ППО та бронетехніка – ось чого потребує Україна зараз,

– зазначив Фройдінґ.

Не менш важливою є підготовка військових ЗСУ, яка відбувається на території Німеччини. Минулого року навчання пройшли 10 тисяч українських військовослужбовців, а в перші місяці 2024 року – від трьох до чотирьох тисяч. Німецькі інструктори відзначають високий рівень готовності бійців та швидке освоєння техніки українськими військовими.

Навчання охоплює широкий спектр військових спеціальностей, від санітарів до снайперів, і передбачає не лише тактичну підготовку, а й технічне обслуговування та ремонт обладнання. Особливу увагу приділяють управлінню військами на різних рівнях – від роти до бригади.

Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Світ стоїть з Україною

Франція зобов'язалася надати Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar та збільшити кількість боєприпасів. Це рішення є відповіддю на нагальні потреби української армії.

Угода між Францією, Україною та Данією передбачає фінансування 155-міліметрових самохідних гаубиць Caesar, що дозволить прискорити постачання зброї. Париж також планує збільшити виробництво відповідних снарядів до 100 тисяч одиниць у 2024 році.

Водночас Чехія ініціювала закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами ЄС. Президент Петр Павел заявив про швидку передачу цих боєприпасів найближчим часом, що свідчить про активну підтримку України європейськими партнерами.

, українські військові показали себе "хорошими учнями". Це особливо стало помітно, коли вони прибули в Німеччину для освоєння самохідних гаубиць PzH 2000. Інструктори очікували, що навчання триватиме кілька місяців, однак українські військові освоїли техніку значно швидше.