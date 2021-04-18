10 тисяч на цій справі, 20 – на іншій, – Гнап про махінації брата Вовка

У "плівках Вовка", які стали скандальними, судді Окружного адимінсуду Києва обговорюють з колегами, яку суму отримають за певну кримінальну справу. Мовиться про хабар та інші неправомірні дії.

Про це сказав журналіст Дмитро Гнап у своєму відеоблозі "Право на правду". Він наголосив, що рішення цієї установи в соцмережах ще називають "правосуддям з Окружної".

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Гнап розповів, як на плівках ймовірно Павло Вовк обговорює з довіреною особою продаж рішення у справі за 30 тисяч. Відомо, що 10 тисяч Вовк мав забрати собі.

Ось так, 10 тисяч – на цій справі, 20 – на іншій. Рік за роком – наповнився сейф брата Павла Вовка мільйонами євро. І це тільки той сейф, який знайшли,

– сказав журналіст.

понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

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"Голос Павла Вовка на плівках відверто говорить, що вони з підлеглими займаються "політичною проституцією", – заявив Гнап.

Він зауважив, що у "плівках Вовка" є ще багато цікавих моментів.

Український президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК . Документ позначений як невідкладний.

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