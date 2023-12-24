10 волонтерів отримали дозвіл на виїзд за кордон і не повернулися в Україну: деталі скандалу
Джерело:Олександр Прокудін
Олександр Прокудін заявив, що 10 волонтерів отримали дозвіл на виїзд та не повернулися в Україну. Голова Херсонської ОВА наголосив, що станом на сьогодні розпорядження про їхній виїзд – вже скасовані.
Одні захищають Україну зі зброєю в руках, другі – докладають усіх зусиль, аби допомогти воїнам на фронті. Водночас, на жаль, є ще й треті – ті, хто користується волонтерським статусом, аби втекти в інші країни. Про черговий обурливий інцидент у грудні 2023 повідомив Олександр Прокудін – голова Херсонської ОВА.
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10 волонтерів не повернулися в Україну
Прокудін розповів, що сам видав розпорядження про дозвіл на перетин кордону для волонтерів. Мовиться про 10 представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик".
Спершу все було гаразд: волонтери привезли гуманітарну допомогу, яку обіцяли, та належно відзвітувалися. Водночас під час другої поїздки за кордон вони вирішили не повертатися.
На превеликий жаль, не всі, хто називає себе благодійниками, такими є насправді. Деколи за словом "допомога" приховують свої корисливі цілі,
– зауважив голова Херсонської ОВА.
Прокудін наголосив, що розпорядження про виїзд горе-волонтерів – скасовані. Окрім того, очільник Херсонської ОВА звернувся до правоохоронців. Він просить перевірити факт незаконного перетину державного кордону. Також Прокудін пообіцяв, що "ці неоорганізації більше не отримають погодження на виїзд за кордон".Зауважте! У ДПСУ розповіли, що щодоби кордон перетинають приблизно 6 тисяч чоловіків призовного віку. Серед них – 150 – 200 волонтерів. Левову частку серед інших категорій становлять водії вантажівок. Ще у жовтні 2023 року вдалося ідентифікувати понад 2 тисячі чоловіків, які перетнули кордон, скориставшись системою "Шлях", й не повернулися назад в Україну.
Скільки депутатів виїхали як волонтери й не повернулися
Депутати використовують систему "Шлях", щоб, прикрившись волонтерством, втекти за кордон. Журналісти ідентифікували 13 з них. Це:
- Віталій Абрамов – 31-річний депутат Харківської обласної ради;
- Максим Кривда – 35-річний депутат Новомосковської районної ради на Дніпропетровської області;
- Станіслав Лебедєв – 39-річний депутат Харківської районної ради;
- Ігор Семеніхін – 43-річний священник і депутат Херсонської райради;
- Сергій Петров – 46-річний депутат Соледарської міської ради;
- Артем Сундучніков – 36 річний депутат Добропільської міської ради Донецької області;
- Назарій Пиптик – 36-річний депутат Чортківської міськради;
- Сергій Пашин – 37-річний депутат Бориспільської міської ради Київської області;
- Юрій Красножон – 54-річний депутат Покровської райради у Кривому Розі;
- Святослав Куценко – 40-річний депутат Бучанської районної ради на Київщині;
- Борис Довбета – 43-річний депутат Золочівської райради на Львівщині;
- Віталій Дорохін – 47-річний депутат Дніпровської районної ради;
- Роман Резнік – 32-річний депутат Саксаганської районної ради Кривого Рогу.