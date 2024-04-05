100% результат: знищено 13 "Шахедів", які атакували Україну

Росія вночі атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. Наші військові збили всі ворожі дрони.

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Вночі 5 квітня 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область – рф.), а також 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.



ЗСУ збили всі ворожі безпілотники у ніч проти 5 квітня 2024 року