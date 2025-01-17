Нічна атака "Шахедів", росіяни наблиижаються до Покровська: хронологія 1059 дня війни

17 січня в Україні почався 1059 доба повномасштабної війни. Окупанти продовжують тиснути на кількох ділянках фронту та тероризують цивільне населення. На обороні країни стоять українські Сили оборони, які дають відсіч ворогу.

Про головні події цієї доби на фронті та наслідки ворожих атак на міста і села України читайте в матеріалі 24 Каналу.

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