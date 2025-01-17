Нічна атака "Шахедів", росіяни наблиижаються до Покровська: хронологія 1059 дня війни
17 січня в Україні почався 1059 доба повномасштабної війни. Окупанти продовжують тиснути на кількох ділянках фронту та тероризують цивільне населення. На обороні країни стоять українські Сили оборони, які дають відсіч ворогу.
Про головні події цієї доби на фронті та наслідки ворожих атак на міста і села України читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ мають успіхи на території від кордону до Успенівки на південь від Кореневого. В одному з населених пунктів Київської області поранено хлопчика 2012 року народження. Через падіння уламків дрона він отримав контузію та рвану рану бедра. Атака "Шахедів" спричинила в області пожежу в кафе-магазині та на котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусіднього будинку. Таку думку висловив колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн. Він вважає, що Владімір Путін прагне мати стратегічний контроль над Україною. Поки він не готовий до серйозних переговорів. Про це публічно не повідомлялося. Тому треба почекати й подивитися, чи зміниться ставлення Путіна. Я переконаний, що більшість людей у Росії хотіли б, щоб ця війна закінчилася, бо їм це коштує тисячі життів, а економіка перебуває в скрутному становищі, За даними DeepState, минулої доби російські війська окупували села Піщане, Слов'янка та Ясенове на Покровському напрямку. Вороги просуваються біля Котлиного, Звірового, Новоандріївки, Дачного, у Времівці та Часовому Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що близько 35% бойових зіткнень відбуваються біля Покровська. На цьому напрямку росіяни здійснили 47 атак, втративши 300 військових. Також ЗСУ відбили численні атаки ворога на Курському, Торецькому, Лиманському і Новопавлівському напрямках.
Українські війська просунулися в Курській області
Уночі внаслідок падіння уламків "Шахеда" на Київщині є постраждалі
Путін, ймовірно, не готовий завершувати війну
– сказав Родерік Лайн.
Біля Покровська тривають бойові дії
Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ мають успіхи на території від кордону до Успенівки на південь від Кореневого.
В одному з населених пунктів Київської області поранено хлопчика 2012 року народження. Через падіння уламків дрона він отримав контузію та рвану рану бедра.
Атака "Шахедів" спричинила в області пожежу в кафе-магазині та на котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусіднього будинку.
Таку думку висловив колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн. Він вважає, що Владімір Путін прагне мати стратегічний контроль над Україною.
Поки він не готовий до серйозних переговорів. Про це публічно не повідомлялося. Тому треба почекати й подивитися, чи зміниться ставлення Путіна. Я переконаний, що більшість людей у Росії хотіли б, щоб ця війна закінчилася, бо їм це коштує тисячі життів, а економіка перебуває в скрутному становищі,
За даними DeepState, минулої доби російські війська окупували села Піщане, Слов'янка та Ясенове на Покровському напрямку. Вороги просуваються біля Котлиного, Звірового, Новоандріївки, Дачного, у Времівці та Часовому Яру.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що близько 35% бойових зіткнень відбуваються біля Покровська. На цьому напрямку росіяни здійснили 47 атак, втративши 300 військових.
Також ЗСУ відбили численні атаки ворога на Курському, Торецькому, Лиманському і Новопавлівському напрямках.