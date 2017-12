10 найкращих треків грудня, які варто почути ще в 2017 році

За лічені години до Нового 2018 року ви, напевно, вже десятки разів переслухали "Let it snow", намагаючись викликати сніг в наших широтах! Але це далеко не вся музика, якою можна насолоджуватись зараз і в перші дні нового року.

І поки Новий рік 2018 ще не настав – давайте згадаємо музичні новинки першого місяця зими. Адже грудень приготував багато музичних прем'єр. Для українських музикантів останній місяць зими теж видався напрочуд творчим і успішним.

Серед усього музичного різноманіття сайт "24" обрав 10 музичних прем’єр грудня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

The Elephants — Before The Shades (album)

Гурт The Elephants випустив новий EP під назвою "Before The Shades" на лейблі Vidlik. Міні-альбом – це 5 нових композицій і перший реліз команди за рік.

"Ідея "Before The Shades" – це передісторія до альбому "Shades", над яким ми працюємо близько року. П'ять коротких історій про любов, дружбу і молодості. Наприклад, "Baby Run" – це пісня про людину, яка біжить і від зовнішнього світу, і від своїх внутрішніх проблем і переживань, мріє про розмірене життя без суєти. До речі, в ній використаний семпл з самого першого відео, завантаженого на Youtube – воно було присвячено слонам", – розповів про новий ЕР Дмитро Циганенко, презентуючи альбом в ефірі "Радіо Аристократи".

Nicolas Jaar – Wildflowers'

Американський музикант і саунд-продюсер Ніколас Джаар поділився новим треком Wildflowers. Композиція увійшла в доповнену версію його альбому Sirens, реліз якого відбувся в 2016 році.

Альбом свого часу отримав безліч позитивних відгуків у музичних критиків. Для деяких треків Ніколас використав записи своїх дитячих розмов з батьком.

Kazka – Дива

Перший успішний трек "Свята" вивів гурт Kazka на перші рядки хіт-парадів, а тепер музиканти презентували нову святкову музичну роботу "Дива" до Дня Святого Миколая.

Гурт і надалі успішно змішує в своїй музиці сучасний саунд і етнічні мотиви. Саме це поєднання надає особливого шарму музиці.

U2 – Songs of Experience (album)

Реліз альбому гурту U2 "Songs of Experience" відбувся в перший день зими – 1 грудня, в ефірі програми Saturday Night Live. Музиканти виконали пісні "American Soul" і "Get Out of Your Own Way".

До платівки Songs of Experience увійшли колаборації з Кендриком Ламар і групою Haim, а також пісня "Lights of Home", яка була включена в список "пісень року" журналом Rolling Stone.

Brunettes Shoot Blondes – Hips

Український гурт Brunettes Shoot Blondes випустив кліп на свій новий трек "Hips", присвячений жіночим стегнах. Пісня увійшла до однойменного міні-альбому музикантів.

Примітно, що виконавці зняли відео своїми силами, без допомоги режисера. У ролику з'являється безліч дивних героїв, серед яких голуб з Полароїд, рожеві собаки і літаючі акули.

The Neighbourhood – Scary Love

Чорно-біла Каліфорнія знову з нами! The Neighbourhood презентували новий сингл "Scary Love", який увійде в новий EP "To Imagine". Реліз EP запланований на 12 січня 2018 року.

Прем'єра Scary Love відбулася в програмі Зейна Лоу на "Beats 1 Radio" 4 грудня. У новому синглі чується сильний вплив нової хвилі і сінті-попу – середній темп, синтетичний біт, електронні ефекти і фільтрований вокал.

"Your love is scaring me. No one has ever cared for me. As much as you do", – цю фразу буде дуже важко забути!

Panivalkova – Космополітік

Київський гурт Panivalkova з індійським мультиінструменталістом Дрю Нанку заспівали про єдність.

"У нас була ідея випустити пісню разом з хорошим лайв-відео, де 50 осіб – хор і музиканти, що грають на різних інструментах і співають мантру про єдність", – коментують музиканти.

Вийшло справді чарівно! Слухайте самі!

MGMT – When You Die

MGMT представили кліп на свій новий сингл "When You Die". Композиція увійде в новий альбом колективу, вихід якого, якщо вірити The New Yorker запланований на лютий 2018 року.

Група повернулася в жовтні з синглом і кліпом "Little Dark Age" з однойменного майбутнього альбому. Останній альбом групи під назвою MGMT вийшов ще в 2013 році.

Повернення групи очікувалося ще в 2016 році, після того як музиканти в Різдво 2015 заявили, що в майбутньому році будуть "домінувати над нашою дірою в свідомості". Коли ж в 2016 році ніякої нового матеріалу не з'явилося, музиканти в кінці року заявили: "Тобто, ми хотіли сказати MGMT буде домінувати над нашою дірою в свідомості в 2017 році".

Ед Ширан – Perfect Symphony

Ед Ширан представив 15 грудня 2017 року третю версію пісні "Perfect" з останнього альбому "Divide". На цей раз вона називається "Perfect Symphony", і британський музикант виконав її дуетом з італійським тенором Андреа Бочеллі. Спеціально був написаний і італійський варіант тексту, а зйомки відеокліпу минули прямо в будинку і домашній студії Бочеллі.

Емінем – Revival (album)

Відомий американський репер Емінем випустив перший альбом "Revival" після творчої перерви у чотири роки. У дев'яту студійну платівку Емінема увійшли 19 треків, зокрема, представлений раніше дует з Бейонсе "Walk On Water", спільна пісня з Пінк композиція "Need Me", а також "Like Home" – колаборація з Аліша Кіз.