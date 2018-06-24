10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего

Сегодня мы поговорим о бытовых привычках и обычаях, которые говорят, что вы родились в СССР и взяли "оттуда" все самое худшее.

Для поста я отобрал 10 чисто советских привычек, что выдают в вас нищего родом из СССР. Что самое интересное – эти привычки свойственны также и людям весьма хорошего достатка, которые (часто не задумываясь) продолжают делать эти вещи на автоматизме – "потому что родители так делали/потому что раньше всегда так делали". Скажем, пример коллекционера стеклянных банок (из пункта номер 8 в посте) касается одного моего знакомого бизнесмена – человек зарабатывает, как десять средних белорусов, но при этом продолжает собирать пустые банки (сам не зная зачем).

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Итак, вот список:

1. Штопать драные носки

По мнению любителей СССР, все жители этой страны жили богато и привольно и сорили деньгами налево и направо, вот только бытовые привычки родом из той эпохи говорят об обратном. Одна из таких привычек – штопать дырявые носки. В СССР существовало даже множество "проверенных способов", как именно это лучше всего делать – один из способов заключался в том, что драный носок нужно было натянуть на лампочку – мол, это поможет носку сохранить форму.



Если у вас есть дырявые носки – обязательно их выбросите, не позорьтесь. Пара хороших носков стоит сейчас дешевле, чем булочка и кофе в кафе.

2. Вечно ремонтировать обувь

Еще одна бытовая привычка, родившаяся в СССР из-за тотальной нищеты и дефицита – люди годами латали/перелатывали туфли, потому что для того, чтобы купить что-то новое/приличное попросту не было денег.



Советские граждане могли иметь "своего" обувного мастера (так же, как "своего" стоматолога и "своего" продавца колбасы), который мог сделать ремонт чуть лучше, чем другим – за небольшой дополнительный приз в виде шоколадки или бутылочки спиртного. При этом чинили и латали даже то, что ремонту уже не подлежало – прошивали развалившиеся задники туфель, на стертые от времени подошвы наклеивали "профилактику", подкрашивали стертую кожу и так далее.



Если вы годами чините одни и те же старые туфли – то лучше просто выкиньте их на помойку или отдайте бомжам, хорошая обувь стоит сейчас не так и дорого, и ее можно свободно купить.

3. Никогда не лечить зубы





В "стране победившего социализма" люди питались достаточно плохо – хороший белок был дефицитом, в продаже было мало фруктов и овощей (особенно зимой), из-за чего у многих граждан уже к 30-40 годам были плохие зубы. Плюс в СССР не существовало нормальной стоматологии – дырявые зубы сверлили "пыточной" бормашиной на низких оборотах, без наркоза, после чего залепляли серым и шершавым цементом (с отвердителем, от которого за 5 метров несло ацетоновой вонью) – из-за чего люди в СССР очень не любили ходить к зубным врачам.



Как итог – мало у кого в СССР были хорошие зубы и белоснежная улыбка. Многие еще и сейчас по старой привычке продолжают бояться походов к зубным врачам и стыдливо прячут зубы, улыбаясь в стиле "куриная попка". Запомните, друзья – сейчас нет нерешаемых проблем с зубами, и к тому же все сейчас делается совершенно безболезненно. Так что зубных врачей бояться не нужно.

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4. Покупать продукты "впрок"

Чисто советская привычка, оставшаяся с тех времен – набивать кухонные шкафы кулями с кашами/макаронами/картошкой. Логического объяснения, почему так происходит, у меня нет – думаю, это связано с ощущением психологического комфорта того, кто так делает, этакий "хомячиный синдором". Понять эту привычку в СССР было можно – продукты часто были дефицитом, и если в магазине "выбрасывали", например, хорошие макароны или тушенку – лучше было взять 4-5 пачек, а то потом их могло бы не быть в продаже долгое время.



Сейчас любые продукты остаюся доступными в любое время года и в любое время дня и ночи, и нет никакого практического смысла в том, чтобы набивать кухонные шкафы килограммами гречки, макарон и картошки.

5. Не выбрасывать старую одежду, мыть пол майкой

Еще один показатель чисто советской нищеты – никогда не выбрасывать старую одежду. Даже самая затрепанная, растянутая и штопаная майка будет ещё годами донашиваться в качестве домашней одежды, после чего будет торжественно переведена в разряд тряпок – ей еще пару лет будут мыть пол в квартире.



Лично я никогда не храню дома старую одежду – раздариваю ее либо попросту выбрасываю, а полы мою специальной шваброй с матерчатой насадкой.

6. Иметь дома пакет с пакетами

Хорошие полиэтиленовые пакеты были в СССР большим дефицитом – причем это касалось как больших пакетов (с ручками и принтами), так мелких прозрачных пакетиков. Обычно если советский человек покупал что-то, что было упаковано в полиэтиленовый пакет – то пакет бережно сохранялся, а затем использовался много раз и периодически стирался – если, к примеру, в пакете хранилось мясо. Некоторые даже умудрялись хранить, стирать и годами использовать пакеты из-под молока – это была очень ходовая "бытовая упаковка" в конце восьмидесятых-начале девяностых годов.



Запомните, друзья – если вы не хотите казаться совком, то никогда не храните дома пакет с пакетами, особенно стиранными – это выглядит ужасно.

7. Хранить дома банку старых пуговиц

Еще одна загадочная советская привычка, появившаяся от нищеты и дефицита – во многих квартирах в СССР хранилась огромная банка, набитая старыми пуговицами, причем чаще всего хозяева даже не могли вспомнить, откуда она появилась. При этом все продолжали исполнять древний советский ритуал – если, к примеру, старая рубашка готовилась быть разжалованной в тряпки, то пуговицы с нее заботливо срезались и укладывались в эту банку. "А потому что бабушка так делала".



В СССР это еще можно было худо-бедно понять – нормальные пуговицы были дефицитом, и их хранение дома было оправдано. Но сейчас это уж точно никому не нужно – тем более, что пуговицы на современных вещах совсем другого стиля. Так что если у вас есть такая банка – выкиньте ее с балкона.

8. Коллекционировать стеклянные банки

Замечал за некоторыми своими знакомыми такую привычку – стеклянные банки из-под покупных консервированных продуктов (скажем, маринованных огурчиков или перца) не выбрасываются, а заботливо моются, после чего отправляются в кухонный шкаф или на антресоли на вечное хранение. Мой вопрос, а зачем собственно вы это делаете – заставил моих товарищей задуматься, после чего они выдали ответ в стиле "ну не знаю, может быть пригодится". При этом банки продолжали стоять так годами, занимая полезное место в шкафу.



В СССР такую привычку можно было понять – там практически все занимались "закатками", готовя домашнее варенье и соленые огурцы, но сейчас этим занимается мало кто, а коллекционирование банок, что годами потом стоят на антресолях, выглядит каким-то советским атавизмом.

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9. Доедать старый хлеб и всю еду с тарелки

Еще одна чисто "нищая" привычка, которая родилась в СССР – доедать всю еду с тарелки, даже если уже насытился. Тут тоже сказывается поведенческая семейная модель – "бабушка всегда так делала". Нужно понимать, что молодость бабушки пришлась на голодные годы – и если в доме был обед, его нужно было съесть весь, потому что ужина могло и не быть, но сейчас в такой привычке нет никакого практчиеского смысла.



Нет ничего плохого, если вы выбросите остатки еды или недоеденный хлеб в мусорку – никакой "кухонный дух" не обиться и голод не настанет, не произойдет вообще ничего плохого – вы просто не переедите).

10. Делать вечный ремонт

Ремонт, длящийся годами, был характерен для советских квартир, и это можно было понять – частного рынка наемных рабочих в СССР практически не существовало, и ремонт в квартире делался в большинстве случаев своими силами – глава семейства приходил с работы и неспешно так, часик-другой в день делал ремонт. Итого ремонт растягивался на годы, и часто когда доклеивалась полоска обоев в последней комнате, то в первой комнате (с которой всё началось) уже снова нужно было начинать ремонт.



Если вы не хотите быть "совком" и доставать соседей, годами сверля дырки в стенах – просто поднакопите деньжат и наймите бригаду из 2-3 хорошо зарекомендовавших себя ребят, они сделают вам ремонт максимум за 2-3 месяца.

Автор: Максим Миронович