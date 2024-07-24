11 танків, 45 бронемашин: захисники відбили один з найбільших штурмів росіян біля Курахового

Російські окупанти намагалися здійснити один з найбільших штурмів на Курахівському напрямку на Сході. Їхню атаку успішно відбили українські воїни.

У середу ввечері, 24 липня, у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді розповіли про масштабну атаку загарбників. Вони уточнили, скільки одиниць техніки застосував ворог.

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Великий штурм Росії біля Курахового

Власне, армія противника одночасно застосувала:

11 танків:

45 бойових броньованих машин з десантом;

1 бойову машину підтримки танків "Термінатор";

мотоцикли з 12 військовослужбовцями.

Українська аеророзвідка виявила техніку окупантів ще далеко на підступах. По бойових порядках росіян відразу почала працювати артилерія захисників.

Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків,

– наголосили в 79-й ОДШБр.

Також у пресслужбі бригади опублікували відео, на якому видно російську техніку, а також поранених військових противника. Чимало з них відправились на лави "200-их".

Захисники відбили великий штурм окупантів на Курахівському напрямку: дивіться відео 79 ОДШБр

Важливо, що перші танки і бойові броньовані машини росіян почали зупиняти оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами.

Де розташований Курахівський напрямок: дивіться на карті від DeepState

Зрештою, у боях українським десантникам вдалось:

підбити 6 танків;

уразити 7 бронемашин з піхотою.

спалили усі 12 мотобайків;

знищити 40 окупантів;

поранити 37 бійців противника.

Після підбиття перших танків і бронемашин інша ворожа техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту противника, що порозбігалась по посадках, добивали скидами українські пілоти.

Сьогодні росіяни вкотре переконались, що таке справжня десантна міць 79-ки (79-ї ОДШБр – 24 Канал),

– заявили в пресслужбі бригади.

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Генштаб ЗСУ вранці 24 липня зазначав, що Сили оборони України стримали 10 ворожих спроб прориву в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Власне, це Курахівський напрямок.