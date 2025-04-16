Ті, що влаштували пекельну Вербну неділю у Сумах: що відомо про 112 ракетну бригаду окупантів
- 13 квітня Росія завдала двох балістичних ударів по Сумах, внаслідок чого загинуло 36 осіб, 125 постраждали. Атака була здійснена 112-ю та 448-ю ракетними бригадами Росії.
- 112-та ракетна бригада Росії, яка причетна до атаки, дислокується у місті Шуя Івановської області і озброєна ОТРК "Іскандер".
- Бригада складається з 3 ракетних дивізіонів та має 12 стартових пускових установок. Ймовірно, окупанти цієї бригади причетні до інших воєнних злочинів, включаючи обстріли Сумської та Харківської областей.
Російська армія завдала цинічного ракетного удару по Сумах у Вербну неділю. За терористичним воєнним злочином стоять військові 112-ї ракетної бригади Росії.
Окупанти цієї бригади відомі й іншими цинічними злочинами. Що відомо про 112 ракетну бригаду Росії – повідомляє 24 Канал.
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Деталі про російську 112-ту ракетну бригаду
У Вербну неділю, 13 квітня, Росія завдала двох балістичних ударів по Сумах. Унаслідок атаки загинуло 36 осіб, 125 – постраждали. Як повідомили у ГУР МО, за цинічними воєнними злочинами проти мирного населення стоять 112 ракетна бригада та 448-ма ракетна бригада окупантів.
Як зауважив телеграм-канал "Кримський вітер", 112 бригада – єдина у Росії, яка має відразу 7 орденів. Повна назва цієї бригади окупантів, яка скоїла воєнний злочин у Сумах, – 112-та гвардійська ракетна Новоросійська ордена Леніна, двічі Червонопрапорна, орденів Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницького та Олександра Невського бригада.
Ракетне з'єднання сухопутних військ збройних сил Росії дислокується у місті Шуя Івановської області, яке 16 квітня атакували дрони, та перебуває у складі 1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу.
З відкритих джерел відомо, що 112-та бригада має на озброєні ОТРК "Іскандер", раніше також була озброєна комплексами "Точка" і "Точка-У". Відомо, що сама бригада складається з 3 ракетних дивізіонів, ракетно-технічного дивізіону, дивізіону постачання та супроводу, батареї управління і безпосередньо – командуванням.
У кожному ракетному дивізіоні 112 бригади є 2 батареї, в батареї – 2 стартові пускові установки й 2 транспортно-зарядні машини. За підрахунками телеграм-каналу, усього 112 бригада має 12 стартових пускових установок 9П78-1, 12 транспортно-зарядних машин 9Т250, 11 командно-штабних машин 9С552, 14 машин життєзабезпечення, 1 пункт підготовки інформації 9С920, 1 машина регламентно-технічного обслуговування, 9 командно-штабних.
До слова, 112 бригада, ймовірно, причетна й до іншого воєнного злочину проти України. Так, на початку 2025 року у ГУР повідомили, що в Росії внаслідок вибуху тяжко поранений командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади капітан Костянтин Нагайко. Він може бути причетний до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей, а також – до удару по кафе у селі Гроза. Тоді внаслідок воєнного злочину загинуло 59 місцевих жителів.
У ГУР також повідомляли, що на початку лютого 2025 року Нагайко помер.
До слова, раніше Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади ворога на Курщині, яка у Вербну неділю, 13 квітня, вдарила по Сумах. Унаслідок успішного відпрацювання відбулася детонація БК, втрати серед окупантів уточнюються.