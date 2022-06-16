Яку зброю Україна отримає після "Рамштайну-3" і вибухи у Сумах: основне за 113 день війни
Українські герої продовжують захищати Україну від російських загарбників. Захисники та захисниці звільняють населені пункти й завдають ворогу значних втрат.
Кожен день наближає Україну до перемоги. Про найважливіші події 113 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.
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04:31 Росія продовжує виводити в акваторію Чорного моря носії ракет "Калібр". Журналісти повідомляють, що поблизу Куриної пристані в Севастопольській бухті пришвартовані вісім кораблів, зокрема:
- сім кораблів – чорноморського флоту Росії;
- і "Славутич" – український середній розвідувальний корабель, корабель управління, який Росія захопила ще в лютому – березні 2014 року під час окупації Криму.
Зауважимо, що бортовий номер судна – U510 – окупанти зафарбували кілька років тому.
03:25 15 червня міністри оборони з кількох десятків країн світу зібрались у рамках зустрічі "Рамштайн-3". Міністр оборони Олексій Резніков поділився її результатами. Зокрема він розповів, яку зброю нададуть Україні:
- США значно збільшать допомогу. До неї ввійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" тощо;
- Словаччина – надасть гелікоптери;
- Канада, Польща та Нідерланди – нададуть артилерію;
- Німеччина – реактивні системи залпового вогню.
02:34 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, яка зараз ситуація на Луганщині. Він зауважив, що зараз там триває боротьба. Причому російські загарбники намагаються напасти відразу на 9 напрямках:
- З півдня на північ на напрямках: Попасна – Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна – Миколаївка, Попасна – Берестове.
- З півночі на південь на напрямках: Богородичне – Слов'янськ, Ізюм – Слов'янськ; нижче Попасна – Світлодарськ.
- Зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк – Лисичанськ.
- Також атакують у напрямках Сєвєродонецьк – Метьолкіне, Тошківка – Комишуваха.
01:53 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про чергову атаку області. Він зазначив, що ввечері російські гелікоптери обстріляли Глухівщину. Моторошна звістка була й удень, коли на міні підірвалось авто з людьми.
01:13 Уночі у Сумах лунала повітряна тривога. Під час неї містяни чули вибухи. Тож очільник міської ради Олександр Лисенко закликав перебувати в укриттях. Ми нагадуємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Тож не ігноруйте сирени!