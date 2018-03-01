Часто трапляється так, що до зарплати залишається декілька днів, а ваш гаманець порожній. Є способи, які допоможуть вам дочекатися зарплати, коли в кишені залишився дріб'язок.

Ці поради підходять тим, хто потрапив у складну фінансову ситуацію: затримали зарплату, трапилася несподівана ситуація, яка потребує непердбачуваних витрат. Якщо вам прийдеться жити тиждень без грошей, то варто подумати, як це краще зробити. Складіть бюджет, щоб запланувати всі ваші витрати і не витратити всю зарплату одразу після її отримання. Також подумайте, як можна збільшити дохід.

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Як прожити тиждень до зарплати майже без грошей

11 порад, як прожити тиждень до зарплати майже без грошей

1. Визначте бюджет

Грошей майже не залишилося, але їх може виявитися більше, ніж вам здається. Перевірте всі можливі місця, де ви могли викласти гроші, не помічаючи цього. Сума, яка раніше здавалася вам дріб'язком, зможе допомогти вам купити продуктів, на яких ви зможете прожити до зарплати.

2. Оптимізуйте витрати на транспорт

Скоротити видатки на транспорт звісно нелегко, адже потрібно якось добиратися на роботу. Але все-таки є декілька способів оптимізувати ці витрати.

Якщо місце роботи знаходиться на відстані не більше 5 км від будинку і на вулиці не 30 градусів нижче нуля, то можна зовсім відмовитись від транспорту. Цю відстань ви зможете здодати впродовж години, і така прогулка на свіжому повітрі не лише зекономить ваші гроші, але й буде корисною для здоров'я.

Якщо ви використовуєте автомобіль, то подумайте, чи не варто перейти на громадський транспорт. Якщо біля вас живе хтось із ваших колег, то попросіть, щоб вас підвозили.

3. Перевірте свої харчові запаси

Рідко коли поняття "пустий холодильник" має пряме значення. Зазвичай, там може лежати 3-4 яйця, шматок сиру, пів лимона, консервна банка, або ще щось. Також, цілком ймовірно ви можете знайти в себе на кухні пачку гречки, рису, макаронів, або карптоплю. Якщо правильно використати всі залишки, то можна скласти собі повноцінне меню на весь тиждень з мінімальними витратами.

4. Обирайте дешеві продукти

Якщо ви звикли купувати дорогі продукти, то варто відмовитися від брендів, до яких ви звикли і купити не менш якісні, проте менше розрекламовані бренди. Також звертайте увагу на знижки.

5. Відмовтеся від платного харчування

Беріть на роботу обід з дому. Витратити гроші на його приготування буде дешеше, ніж замовляти бізнес-ланч.

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6. Вибирайте безкоштовні розваги

Впродовж тижня може бути нелеко обійтися без кіно, театру, нічного клубу чи боулінгу. Якщо хоч якихось розваг вам захотілося, то подумайте про їхні безкоштовні різновиди. Наприклад, в соцмережах ви можете дізнатися, які у вашому місті відбуваються безкоштовні покази фільмів, театральні вистави, концерти або художні виставки. Також, захопіть з собою чай чи каву в термосі, щоб не витрачати на них кошти в кав'ярнях.

7. Знайдіть свої бонуси, або купони на знижки

У вашому гаманці, або на полиці можуть бути купони на знижку, за допомогою яких можна отримати знижку в супермаркеті. Якщо ваша банківська карта підключена до бонусної програми, але ви нею мало користуєтеся, то саме тепер прийшов час розібратися, як це працює і де можна розрахуватися балами, які ви накопичили.

8. Продайте те, чим не користуєтеся

Скоріш за все, у вас є щось, що постійно вам мішає, або, чим ви не користуєтеся. Це може бути старий мобільний телефон, плаття, крісло тощо. Спробуйте продати їх через сайти з оголошеннями або через соцмережі. Щоб отримати гроші швидко, ціну варто встановити нижче ринкової.

9. Знайдіть підробіток

Подумайте, які ваші таланти ви можете швидко обміняти на гроші. Можна зареєструватися на біржі фрілансерів і написати текст або фрагмент коду, намалювати логотип. Людям нетворчі, але з руками варто шукати замовлення на починку шкафу або шити штор. В вашому випадку підходять варіанти, які не займають багато часу. Стоит при цьому враховувати, що оплата буде дуже високою, якщо раніше ви не отримали репутацію у цій сфері.

10. Позичте гроші

Якщо є людина, яка готова на короткий час позичити грошей, то скористайтеся цією можливістю. Але беріть мінімальну суму, враховуючи найголовніші потреби. А ось брати кредит в мікрофінансових організацій не варто: кредит під величезні відсотки, хоча і невеликий, лише погіршить ваше фінансове становище.

11. Оформіть кредитну картку

Якщо грошей взагалі не залишилося, можна оформити кредитну карту з тривалим безпроцентним періодом, тим більше, що це не займе багато часу. Тут варто зазначити, що знімати з кредитки варто лише невелику суму і на потреби, які вам життєвонеобхідні. Після зарплати вартує одразу погасити борг. Постійно знімаючи гроші з кредитки, ви ризикуєте наростити борг, з яким не зможете справитися.