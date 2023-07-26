12 літаків Ту-95мс вилетіли з аеродрому "Оленья" у Росії , – Повітряні сили

У Росії з аеродрому злетіли відразу 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ворожі літаки злетіли, коли в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Група ворожих Ту-95мс вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області. Орієнтовний час виходу літаків на пускові рубежі – 17.00.

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Літаки Ту-95мс можуть нести крилаті ракети Х-101/Х-55

Водночас у Повітряних Силах зазначили, що в Україні оголошено повітряну тривогу через пуски крилатих ракет зі східного напрямку.

Моніторинг ворожої авіації повідомляє, що, за попередньою інформацією, було проведено пуски ракет "Калібр" з ворожих кораблів у Чорному морі.

Зазначимо, що російські бомбардувальники Ту-95 здатні нести крилаті ракети Х-101 та Х-555. Після масованих обстрілів Києва навесні 2023 року окупанти не застосовували ці ракети з 24 червня.

. Сили ППО України мають засоби та можливості для збиття ракет Х-101/Х-555.