12 літаків Ту-95мс вилетіли з аеродрому "Оленья" у Росії , – Повітряні сили
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У Росії з аеродрому злетіли відразу 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ворожі літаки злетіли, коли в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
Група ворожих Ту-95мс вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області. Орієнтовний час виходу літаків на пускові рубежі – 17.00.
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Літаки Ту-95мс можуть нести крилаті ракети Х-101/Х-55
Водночас у Повітряних Силах зазначили, що в Україні оголошено повітряну тривогу через пуски крилатих ракет зі східного напрямку.
Моніторинг ворожої авіації повідомляє, що, за попередньою інформацією, було проведено пуски ракет "Калібр" з ворожих кораблів у Чорному морі.
Зазначимо, що російські бомбардувальники Ту-95 здатні нести крилаті ракети Х-101 та Х-555. Після масованих обстрілів Києва навесні 2023 року окупанти не застосовували ці ракети з 24 червня.Важливо. Сили ППО України мають засоби та можливості для збиття ракет Х-101/Х-555.