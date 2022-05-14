12 ракет по Кременчуку: постраждав не лише завод, а і ТЕЦ

Під час масованого ракетного удару росіяни влучили не лише в НПЗ в Кременчуку, але й у ТЕЦ. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лулін заявив, що загарбники хочуть, щоб 180 тисяч мешканців міста залишилися без тепла взимку.

Дмитро Лунін зазначив, що постраждалих, на щастя немає. Однак окупанти перешкоджають проведенню відновлювальних робіт.

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Росіяни били високоточними ракетами

Голова Полтавської ОВА зазначив, що окупанти перешкоджають проведенню відновлювальних робіт на ще зруйнованій у квітні ТЕЦ. Про це свідчить масований ракетний удар 12 травня, коли 1 з 12 високоточних ракет знову влучила в ТЕЦ.

Постраждалих немає, але шкоди завдано суттєвої. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогодні – ще один удар. російські окупанти, напевне, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, які підключені до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку,

– підкреслив Лунін.

Голова ОВА наголосив, що більшість ракет влучили у наведену ціль. Майже всі ракети, які не збили, влучили у нафтопереробний завод.

Логіки ударів по НПЗ немає

Лунін зазначив, що нафтопереробний завод припинив свою роботу ще після ракетного обстрілу 2 квітня, тому логіки в нових обстрілах немає. Хіба що окупанти поставили собі за мету зруйнувати залишки підприємства.

За словами голови ОВА, інфраструктура Полтавщини, у порівнянні з іншими регіонами, не так сильно постраждала від початку повномасштабного російського вторгнення. Однак росіяни атакували аеродром у Миргороді, ТЕЦ й НПЗ в Кременчуку, зруйнували невелику ферму в передмісті Полтави, пошкодили інфраструктурний об'єкт в Карлівці та кілька доріг.

Однак відновлення теплопостачання у Кременчуку, як зазначає Лунін, зараз є головним завданням для влади області.

Ракетні удари по Кременчуку: головне

24 квітня російські окупанти сумарно завдали 9 ракетних ударів по Кременчуку. Тоді голова ОВА Дмитро Лунін наголосив, що в росіян немає нічого святого, адже вони атакували у день Великодня.

Ракети влучили у нафтопереробний завод та ТЕЦ. Унаслідок обстрілу загинула 1 людина, ще 7 постраждали.

Згодом Дмитро Лунін повідомив, що після окупанти зруйнували ТЕЦ та НПЗ.

12 травня російські окупанти знову атакували місто й випустили 12 високоточних ракет, 2 з яких вдалося збити зі "Стінгерів". Однак інші, на жаль, влучили в цілі.

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