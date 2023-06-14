12 різних доль, 12 різних життів: у Кривому Розі розповіли про загиблих унаслідок атаки

У Кривому Розі сьогодні, 14 червня, оголошено День жалоби за загиблими унаслідок ракетного обстрілу в ніч проти 13 червня. Ракетний терор ворога забрав життя 12 людей, 12 різних доль і життєвих шляхів.

Про те, чиї життя забрала Росія тієї ночі, розповів міський голова Кривого Року Олександр Вілкул. За його словами, вік загиблих – від 17 до 77 років.

Дивіться також Лише 3 червня відсвяткували річницю весілля: подробиці про загиблу в Кривому Розі молоду пару

Корнілов Данило – 21 рік. Навчався у економічному університеті ДУЕТ на 4 курсі. Претендував на диплом з відзнакою.

"Був активним і життєрадісним, вмів поєднувати навчання та роботу, мав великі плани на майбутнє. У Данила залишилися дружина і маленький синочок, якому всього 1 рік і 3 місяці", – йдеться у повідомленні.



Хлопець працював на підприємстві, в яке влучила ворожа ракета / Фото "СВОЇ" Кривий Ріг

Росія обірвала життя подружжя

Епельман Давид та Оксана – молоде подружжя, обом було лише 22 роки. Обидвоє за фахом педагоги, Оксана працювала з дітками з особливими потребами. Подружжя мало багато планів на життя та мріяли про власних дітей. Лише 3 червня молоді люди відсвяткували річницю весілля.

"Оксана та Давид завжди знаходили час, аби допомогти ЗСУ, долучались до плетіння маскувальних сіток для військових на фронт", – розповіли у міськраді.

Епельман Давид та Оксана одружилися лише торік / Фото з телеграму Олександра Вілкула

Толстов Віктор – хлопцю було 23 роки. Він працював на складських приміщеннях, де зберігалася вода та в які потрапила ракета. У хлопця залишилась мама, сестра та старший брат. Був оптимістом та людиною з добрим серцем.



Хлопець у ніч удару працював на підприємстві / Фото "СВОЇ" Кривий РІг

"Прості працьовиті люди"

Спільник Олександр Юрійович – 49 років, робітник з обслуговування будівлі Криворізького навчального центру металургії та машинобудівництва, мешканець п'ятиповерхівки. Як і багато криворіжців – людина робочої професії.

– 49 років, робітник з обслуговування будівлі Криворізького навчального центру металургії та машинобудівництва, мешканець п'ятиповерхівки. Як і багато криворіжців – людина робочої професії. Зінченко Анатолій Анатолійович – 46 років, та Хупацорія Хвіча Надарієвич – 56 років. Прості працьовиті люди, які також загинули під час потрапляння ракети до складських приміщень з водою.

Наймолодшому загиблому – 17 років

Троє друзів:

Бабіч Антон 21 рік,

21 рік, Рихель Андрій – 17 років,

– 17 років, Кузнецов Владислав – 20 років.

Усі троє родом із села – Вільного Лозуватської громади Криворізького району, працювали на складі. Андрій – наймолодший серед загиблих, лише у цьому році закінчив школу. Хлопці були веселими та працьовитими.

Російський терор обірвав життя трьох друзів / Фото "СВОЇ" Кривий Ріг

Таранкова Лідія Сергіївна – 77 років, пенсіонерка, мешканка п'ятиповерхівки. Жінка народилася лише наступного року після Другої світової війни і ніколи не думала, що ворог знову бомбардуватиме мирні міста України.

– 77 років, пенсіонерка, мешканка п'ятиповерхівки. Жінка народилася лише наступного року після Другої світової війни і ніколи не думала, що ворог знову бомбардуватиме мирні міста України. Денисенков Микола Григорович – 67 років, сторож складу. Від отриманих опіків, несумісних із життям, помер у лікарні.

"12 різних доль, різних життів. Від 17 до 77 років.Саме це називається терором. Окупанти – горіть у пеклі", – написав Олександр Вілкул.