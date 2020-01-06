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      12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали

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      "Щедрик" / 24 Канал

      "Щедрик" — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича. Ця мелодія відома не лише в Україні, але й у всьому світі. За кордоном її називають "Дзвінка колядка" чи "Колядка дзвонів". А ми зібрали для вас найцікавіші факти про цю різдвяну мелодію.

      З дохристиянських часів

      Дивуєтеся, чому у різдвяній колядці слова про ластівок? Все тому, що мотиви слів "Щедрика" збереглися ще з дохристиянських часів. Тоді Новий рік святкували весною, коли оживала природа.

      "Щедрик" – авторська обробка

      Ця "Щедрівка" – не зовсім народна. Микола Леонтович знайшов текст народної щедрівки і написав до нього музику.

      Робота усього життя

      Над своїм твором Леонтович працював майже усе життя! Щедрівка має аж 5 авторських редакцій. Перша з’явилася 1901 року, остання – 1919.

      Хорове виконання

      "Щедрик" відомий як хоровий твір. Уперше його виконав хор Київського університету в 1916 році.

      Вперше у США

      1921 року "Щедрик" вперше почули у США. Його виконали на концерті в Карнегі Холі в Нью-Йорку.

      Англомовна версія

      Всесвітньо відома "колядка дзвонів" з'явилася у 1936 році. Тоді американець українського походження Петро Вільховський створив англійську версію слів.

      Carol of the Bells

      Carol of the Bells – під такою назвою знають нашого "Щедрика" у всьому світі.

      Пам’ятні монети

      Національний банк України ввів у обіг дві пам'ятні монети "Щедрик" – номіналом 5 та 20 гривень.

      "Щедрик" в серіалах

      Щедрівка звучала у багатьох серіалах: "Південний парк", "Сімпсони", "Гріфіни", "Суботній вечір у прямому ефірі", "Менталіст".

      Carol of the Bells і кіно

      Полюбилась вона і режисерам фільмів – її можна почути у таких відомих стрічках, як "Гаррі Поттер", "Сам удома", "У дзеркала два обличчя"; "Міцний горішок 2"; "Сімейка Адамсів".

      Понад 9 млн переглядів на Youtube

      Композиція для 12 віолончелей "Carol of the Bells" стала одним із найпопулярніших творів, які виконав Стівен Нельсон з The piano guys. Понад 9 млн переглядів на Youtube!

      Флешмоб до сторіччя

      У листопаді 2016 року на відзначення 100-річчя першого виконання "Щедрика" стартував флешмоб "Щедрик 100 challenge". У ньому взяли участь більше 60 колективів!

      А тепер перевір свої знання у нашому тесті про "Щедрик"

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      Автор: Настя Сукач
      Теги: Новорічні свята Різдво Публікації Статті Музика Історія
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