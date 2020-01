12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали

"Щедрик" — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича. Ця мелодія відома не лише в Україні, але й у всьому світі. За кордоном її називають "Дзвінка колядка" чи "Колядка дзвонів". А ми зібрали для вас найцікавіші факти про цю різдвяну мелодію.

З дохристиянських часів

Дивуєтеся, чому у різдвяній колядці слова про ластівок? Все тому, що мотиви слів "Щедрика" збереглися ще з дохристиянських часів. Тоді Новий рік святкували весною, коли оживала природа.

"Щедрик" – авторська обробка

Ця "Щедрівка" – не зовсім народна. Микола Леонтович знайшов текст народної щедрівки і написав до нього музику.

Робота усього життя

Над своїм твором Леонтович працював майже усе життя! Щедрівка має аж 5 авторських редакцій. Перша з’явилася 1901 року, остання – 1919.

Хорове виконання

"Щедрик" відомий як хоровий твір. Уперше його виконав хор Київського університету в 1916 році.

Вперше у США

1921 року "Щедрик" вперше почули у США. Його виконали на концерті в Карнегі Холі в Нью-Йорку.

Англомовна версія

Всесвітньо відома "колядка дзвонів" з'явилася у 1936 році. Тоді американець українського походження Петро Вільховський створив англійську версію слів.

Carol of the Bells

Carol of the Bells – під такою назвою знають нашого "Щедрика" у всьому світі.

Пам’ятні монети

Національний банк України ввів у обіг дві пам'ятні монети "Щедрик" – номіналом 5 та 20 гривень.

"Щедрик" в серіалах

Щедрівка звучала у багатьох серіалах: "Південний парк", "Сімпсони", "Гріфіни", "Суботній вечір у прямому ефірі", "Менталіст".

Carol of the Bells і кіно

Полюбилась вона і режисерам фільмів – її можна почути у таких відомих стрічках, як "Гаррі Поттер", "Сам удома", "У дзеркала два обличчя"; "Міцний горішок 2"; "Сімейка Адамсів".

Понад 9 млн переглядів на Youtube

Композиція для 12 віолончелей "Carol of the Bells" стала одним із найпопулярніших творів, які виконав Стівен Нельсон з The piano guys. Понад 9 млн переглядів на Youtube!

Флешмоб до сторіччя

У листопаді 2016 року на відзначення 100-річчя першого виконання "Щедрика" стартував флешмоб "Щедрик 100 challenge". У ньому взяли участь більше 60 колективів!

