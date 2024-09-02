1300 окупантів, сотні одиниць техніки: втрати ворога 2 вересня
2 вересня 2024, 07:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не полишає спроб захопити Україну та продовжує воювати. Проте ЗСУ знищують техніку та особовий склад ворога.
Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1300 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 617 600 бійців.
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 617600 (+1300) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8601 (+9) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16786 (+26) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 17646 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 1177 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 940 (+0) од,
- літаків / aircraft – 368 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 14537 (+30),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2557 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23925 (+44) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2993 (+2)