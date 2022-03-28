Не дали "тишу", – Зеленський про погодження гумкоридорів

Володимир Зеленський розповів, що через дії окупантів загинули 143 дитини. На жаль, місто Маріуполь досі залишається у облозі ворога, а окупанти не погоджують припинення вогню для гумкоридорів.

Відповідну інформацію оприлюднив Володимир Зеленський ввечері 28 березня під час звернення. Про це він повідомив наприкінці 33 дня війни.

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Ворог не погодив тишу для гуманітарних коридорів

Президент України сказав, що це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей.

Станом на цей день (мовиться про 29 березня – 24 канал) відомо про загибель 143 дітей. Маріуполь так і залишається заблокованим. Російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали "тишу",

– заявив Володимир Зеленський.

Додав, що ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро, наскільки це можливо.

"Без надмірної ейфорії від успіхів, проте й без самонакручування. Нам ще потрібен час. Нам ще потрібна зброя. Ми ще повинні боротися, повинні терпіти", – пояснив президент.

Він також додав, що нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, щоб не "перегоріти".

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблих дітей. Ворог має бути покараний за всі звірства на Українській землі!

До речі, міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що місту на Запоріжжі офіційно підтвердили "зелений коридор" для легкових авто на 8 ранку 29 березня. Він пройде за маршрутом Енергодар – Дніпрорудне – Скельки – Василівка – Запоріжжя.

Вечірнє звернення Зеленського за 28 березня – дивіться відео