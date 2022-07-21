Нічні вибухи у Миколаєві та Харкові, шалені втрати ворога на Півдні: основне за 148 день війни

Українські військові вже 148 днів стримують російських загарбників, які намагаються окупувати території нашої держави. Ворог не відмовився від своїх цілей і продовжує завдавати ударів по позиціях ЗСУ та мирних українцях.

Головні події 148 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Все найважливіше – читайте далі.

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06:05 Тим часом у США пройшли треті успішні випробування гіперзвукової зброї. Зауважимо, що таке військове оснащення рухається у верхніх шарах атмосфери. А максимальна швидкість його – 6 200 кілометрів на годину.

05:17 Німеччина таки надаватиме Україні танки. Але допомогу цю складно назвати допомогою. А все тому, що їх наша держава отримуватиме по одному. Ба більше, розпочнуться поставки аж з квітня 2023 року.

05:00 Директор ЦРУ іронічно оцінив стан владіміра путіна. Він підкреслив, що російський диктатор аж занадто здоровий. Принаймні таким він здається на перший погляд. Як ви зрозуміли, це чистий сарказм.

04:27 Ті ж аналітики оцінили наступальні потуги окупантів у липні. Експерти підкреслили, що ворогові не вдалось дійти навіть до Сіверська. А все тому, що він постійно грузне у боях.

04:10 В Інституті з вивчення війни підкреслили, що заклики сєргєя лаврова загарбати нові території буквально відірвані від реальності. Там підкреслили, що російським військовим неабияких проблем завдає контрнаступальний тиск ЗСУ.

03:14 Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Миколаєві, а також Харкові. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підкреслив, що окупанти продовжують масований обстріл міста. Що стосується Харкова, то вибухи пролунали десь за межами обласного центру.

03:03 В Інституті з вивчення війни поділились черговим прогнозом. Згідно з ним, наступ на Донбасі повинен завершитись найближчими тижнями.

02:40 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти зайнялись тотальним терором містян. Мешканцям погрожують, що їхні оселі будуть заселяти росіянами.

02:17 Перемовини щодо експорту українського зерна суднами починають просуватись у потрібному напрямку. Вже вдалось узгодити роботу трьох портів, з яких продукцію вивозитимуть. Крім того, передбачається, що до цього процесу не будуть залучені російські судна.

01:54 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією з регіону. Там зауважили, що наші військові упродовж минулої доби завдали чимало клопотів окупантам. Крім того, знищити вдалось:

111 осіб особового складу;

гаубицю "Мста-Б";

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С";

безпілотний літальний апарат типу "Елерон";

13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

01:35 Шахраї останнім часом активізувались. На одного з них поскаржився ухилянт. Він звернувся до правоохоронців, адже чоловіка двічі "кинули" ті, хто займається виготовленням фальшивих документів.

01:09 Вибухи лунали у низці українських міст. Їх чули у Харкові, Нікополі та Марганці. Тож закликаємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу та перебувати в укриттях. Це може врятувати вам життя.

00:10 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, які "хабарі" російські загарбники беруть, щоб пропустити через блокпост. Наприклад, щоб без черги проїхати через Василівку необхідно дати від 100 до 500 доларів. Водночас слід бути готовими, що ворог буде ще й обшукувати та вкраде цінності, які знайде.

00:04 Олексій Арестович розповів про успіхи окупантів на Донеччині. Радник глави ОП підкреслив, що у ворога ніяк не складається з наступом. Ба більше, він уже втратив 2 населені пункти.