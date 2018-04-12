14 найкращих підводних фотографій

Підводний світ може побачити не кожен, адже для цього потрібна як і сміливість, так і фінансові можливості. Завдяки цим фотографіям, ви зможете ознайомитися з підводною природою.

Музей природної історії видав книгу, у якій розмістив деякі з найбільш пам'ятних фотографій під водою, повідомляє The Guardian. Читайте також: Художник створює дивовижні картини на шкірках бананів: фото Установа отримала ці світлини впродовж останніх кількох десятиліть під час щорічного конкурсу дикої природи.