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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

14 найкращих підводних фотографій

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Підводний світ може побачити не кожен, адже для цього потрібна як і сміливість, так і фінансові можливості. Завдяки цим фотографіям, ви зможете ознайомитися з підводною природою.

Музей природної історії видав книгу, у якій розмістив деякі з найбільш пам'ятних фотографій під водою, повідомляє The Guardian.

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Установа отримала ці світлини впродовж останніх кількох десятиліть під час щорічного конкурсу дикої природи.

Теги: LifeStyle Фотоновини світ тварин наука
Джерело: 24 Канал
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