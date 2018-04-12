14 найкращих підводних фотографій
Підводний світ може побачити не кожен, адже для цього потрібна як і сміливість, так і фінансові можливості. Завдяки цим фотографіям, ви зможете ознайомитися з підводною природою.
Музей природної історії видав книгу, у якій розмістив деякі з найбільш пам'ятних фотографій під водою, повідомляє The Guardian.
Читайте також: Художник створює дивовижні картини на шкірках бананів: фото
Установа отримала ці світлини впродовж останніх кількох десятиліть під час щорічного конкурсу дикої природи.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі